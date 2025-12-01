Любопитно

Джуди Денч: Вече не виждам и не разпознавам никого

"Просто се надявам хората да не забележат, ако репликите ми са пълен провал"

1 декември 2025, 13:35
Джуди Денч: Вече не виждам и не разпознавам никого
Източник: iStock

Л егендарната актриса Джуди Денч направи сърцераздирателно признание, че заради тежко очно заболяване вече „не вижда“ и не може да разпознае никого, предаде New York Post

Британската актриса, която на 9 декември ще навърши 91 години, разказва в детайли за живота си с напреднала макулна дегенерация.

На 25 ноември Денч се появи в ефира на ITV заедно с дългогодишния си приятел Иън Маккелън и сподели, че „вече не вижда“.

Актрисата от „Златното око“, която е диагностицирана със заболяването през 2012 г., каза, че не може да чете или да гледа телевизия.

„Вече не ме виждате [на екрана], защото аз не виждам“, обясни Денч. „Имам, нали знаете, онова нещо.“

86-годишният Маккелън, който ѝ партнира в „Макбет“ през 1979 г., се пошегува, че хората все още могат да я виждат.

„Да, а аз виждам силуета ти и те познавам толкова добре“, отговори Денч. „Но вече не мога да разпозная никого.“

Маккелън я попита дали понякога заговаря „напълно непознати с думите: „Радвам се да те видя отново“, което я разсмя.

Тя отвърна закачливо: „Понякога!“

През януари Денч беше откровена за тежкото си очно заболяване, като обясни, че вече не може да излиза сама.

Винаги някой ме придружава. Налага се, защото не виждам и мога да се блъсна в нещо или да падна“, сподели тя тогава в подкаста „Fearless“ на британската предприемачка Трини Удол.

Денч призна, че „винаги се притеснява, преди да отиде някъде“.

„Изобщо не ми харесва да съм сама, а и сега не бих могла. За щастие, вече не ми се налага, защото се преструвам, че изобщо не виждам“, добави тя през смях.

Макулната дегенерация е често срещано заболяване и е водещата причина за трайна и бърза загуба на зрение при възрастните хора, според Националния институт по здравеопазване на САЩ.

Денч и преди е споменавала как заболяването се е отразило на 60-годишната ѝ актьорска кариера.

На събитие през май 2024 г., на въпрос дали има предстоящи проекти, Денч отговори: „Не, не. Та аз дори не виждам.“

През 2023 г. в „Шоуто на Греъм Нортън“ Денч разкри, че ѝ става все по-трудно да чете сценарии и да учи репликите си.

„Стана невъзможно. Тъй като имам фотографска памет, ми трябва машина, която не само да ме учи на репликите, но и да ми казва къде се намират на страницата“, добави носителката на „Оскар“.

През 2021 г. Денч сподели пред „Vision Foundation“, че моли приятели да ѝ помагат с репликите, като ѝ ги четат на глас.

„Намираш начин просто да се справяш и да преодоляваш трудностите“, обясни тогава актрисата. „Трябваше да открия друг начин да уча реплики, а именно – мои добри приятели да ми ги повтарят отново и отново. Така че се налага да уча чрез повторение и просто се надявам хората да не забележат, ако репликите ми са пълен провал!“

Последната роля на Денч беше в британската драма „Алелуя“ от 2022 г., като през същата година тя направи и кратка поява в коледната комедия на Райън Рейнолдс и Уил Феръл „Spirited“.
 

Източник: New York Post    
Джуди Денч Макулна дегенерация Загуба на зрение Актриса Очно заболяване Актьорска кариера Иън Маккелън Трудности с четенето Публични изявления Възрастови заболявания
Последвайте ни

По темата

"Остави ме намира, всичките ще ви заколя": Мъж заплаши с нож кондукторка във влак

Вълна от любов и вяра: България подкрепи Любо Пенев в най-тежкия му мач

Вълна от любов и вяра: България подкрепи Любо Пенев в най-тежкия му мач

Опашка пред БНБ за стартовите пакети с български евромонети

Опашка пред БНБ за стартовите пакети с български евромонети

Не слагайте тези неща в портфейла си, ако искате да привличате пари

Не слагайте тези неща в портфейла си, ако искате да привличате пари

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Берлин иска „високоефективни“ ДВГ да останат в обръщение след 2035 г.

Берлин иска „високоефективни“ ДВГ да останат в обръщение след 2035 г.

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 2 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 2 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 2 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 2 дни

Виц на деня

- Скъпа, имам две новини - лоша и хубава. - Казвай! - Реших да те напусна! - А сега кажи лошата!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Принц Уилям и принцеса Катрин с децата им принц Джордж, принц Луи и принцеса Шарлот

Какви ще бъдат Джордж, Шарлот и Луи, когато принц Уилям стане крал

Любопитно Преди 1 минута

Присъждането на титли е практика на векове в кралското семейство

Изгубена картина на Рубенс с разпятието на Исус беше продадена на търг за 2,7 милиона долара - 400 години след изчезването си

Изгубена картина на Рубенс с разпятието на Исус беше продадена на търг за 2,7 милиона долара - 400 години след изчезването си

Свят Преди 1 минута

Шедьовърът бе открит едва наскоро в частна къща в Париж

Гуцанов пред Съвета на ЕС: Трябва да намалим административната тежест за малките и средните фирми

Гуцанов пред Съвета на ЕС: Трябва да намалим административната тежест за малките и средните фирми

България Преди 45 минути

Министърът участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси

Проф. Радка Аргирова с тревожна статистика за заразените с ХИВ/СПИН

Проф. Радка Аргирова с тревожна статистика за заразените с ХИВ/СПИН

България Преди 56 минути

В Международния ден за борба с ХИВ/СПИН говори проф. Радка Аргирова

Любо Пенев е диагностициран с рак на бъбрека

Любо Пенев е диагностициран с рак на бъбрека

България Преди 1 час

Лекарите в Германия все още не могат да вземат единодушно решение как да го лекуват

Хаос и насилие на местните избори, Сръбската прогресивна партия с категорична победа

Хаос и насилие на местните избори, Сръбската прогресивна партия с категорична победа

Свят Преди 1 час

Местните избори в Неготин, Мионица и Сечан бяха белязани от физически сблъсъци, заплахи и нарушения на обществения ред, но управляващата Сръбска прогресивна партия печели с убедителни резултати

Топ 5 храни, които пазят имунитета ви през зимата

Топ 5 храни, които пазят имунитета ви през зимата

Любопитно Преди 1 час

С настъпването на студеното време тялото се нуждае от повече хранителни вещества, за да подпомогне имунитета и енергията

<p>Страхове, скандали и битката за бъдещето: Изкуственият интелект под обсада</p>

Противоречивото бъдеще на изкуствения интелект

Свят Преди 1 час

Пред какви предизвикателства е изправено развитието на изкуствения интелект

"Политическо земетресение": Украйна и оставката на Ермак

"Политическо земетресение": Украйна и оставката на Ермак

Свят Преди 1 час

Зеленски направи поредната промяна в екипа си, но оставката на Ермак е тежък удар за президента

Русия разшири списъка със стоки, чийто износ към неприятелски държави е забранен

Русия разшири списъка със стоки, чийто износ към неприятелски държави е забранен

Свят Преди 1 час

Включени са няколко материала за електронно-оптична апаратура

България се утвърждава на световната сцена на Employer Branding Summit 2025

България се утвърждава на световната сцена на Employer Branding Summit 2025

Любопитно Преди 1 час

Над 220 професионалисти присъстваха на международната конференция, която се състоя в София

Провалът на „Мис Вселена“ показва как конкурсите за красота се превърнаха в грозна гледка

Провалът на „Мис Вселена“ показва как конкурсите за красота се превърнаха в грозна гледка

Любопитно Преди 1 час

А още преди финала конкурсът беше обхванат от противоречия

Бронзовият тен може да е симптом на рак

Бронзовият тен може да е симптом на рак

Свят Преди 1 час

Дебра Макуайг е помислила, че по-тъмната ѝ кожа е резултат на козметика, а не на опасно онкологично заболяване

С 1 лев е поевтиняла потребителската кошница за седмица

С 1 лев е поевтиняла потребителската кошница за седмица

Пари Преди 2 часа

Основните хранителни продукти, изчислени по цените на едро, възлизат на 99 лева

Нелегалните затворнически боеве ескалират опасно в „Клетката“

Нелегалните затворнически боеве ескалират опасно в „Клетката“

Любопитно Преди 2 часа

Тази седмица предстои и финалът на историята в криминалната драма

„Винаги сте били бойци!“ – Стоичков с трогващо послание към Михайлов, Пенев и Хубчев

„Винаги сте били бойци!“ – Стоичков с трогващо послание към Михайлов, Пенев и Хубчев

България Преди 2 часа

Бившият национал отправи силно послание към тримата футболни легенди, които преминават през тежки здравословни изпитания

Всичко от днес

От мрежата

8 удивителни неща, които кучетата мигновено усещат у хората

dogsandcats.bg

И кучетата могат да имат акне

dogsandcats.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg
1

Усещане за зима след Никулден

sinoptik.bg

Дъщерята на Пол Уокър отбеляза 12 години без баща си с трогателна публикация (СНИМКИ)

Edna.bg

Писмо до себе си: 20 мисли, които всяка edna жена трябва да прочете в края на годината

Edna.bg

Карлос Насар с трогателни думи за Пенев и Михайлов

Gong.bg

Карлос Насар публично подписа новия договор и обяви: Оставам да се състезавам за България! (снимки)

Gong.bg

Любослав Пенев е диагностициран с рак на бъбрека

Nova.bg

„Оставам в България“: Карлос Насар подписа новия си договор и отказа офертите на редица страни

Nova.bg