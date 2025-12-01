Джуди Денч: Вече не виждам и не разпознавам никого

Л егендарната актриса Джуди Денч направи сърцераздирателно признание, че заради тежко очно заболяване вече „не вижда“ и не може да разпознае никого, предаде New York Post.

Британската актриса, която на 9 декември ще навърши 91 години, разказва в детайли за живота си с напреднала макулна дегенерация.

На 25 ноември Денч се появи в ефира на ITV заедно с дългогодишния си приятел Иън Маккелън и сподели, че „вече не вижда“.

Актрисата от „Златното око“, която е диагностицирана със заболяването през 2012 г., каза, че не може да чете или да гледа телевизия.

Judi Dench gives heartbreaking update on worsening eye condition ahead of 91st birthday https://t.co/3OekWKNdbr pic.twitter.com/wvbrR3noKa — New York Post (@nypost) November 29, 2025

„Вече не ме виждате [на екрана], защото аз не виждам“, обясни Денч. „Имам, нали знаете, онова нещо.“

86-годишният Маккелън, който ѝ партнира в „Макбет“ през 1979 г., се пошегува, че хората все още могат да я виждат.

„Да, а аз виждам силуета ти и те познавам толкова добре“, отговори Денч. „Но вече не мога да разпозная никого.“

Маккелън я попита дали понякога заговаря „напълно непознати с думите: „Радвам се да те видя отново“, което я разсмя.

Тя отвърна закачливо: „Понякога!“

През януари Денч беше откровена за тежкото си очно заболяване, като обясни, че вече не може да излиза сама.

„Винаги някой ме придружава. Налага се, защото не виждам и мога да се блъсна в нещо или да падна“, сподели тя тогава в подкаста „Fearless“ на британската предприемачка Трини Удол.

Денч призна, че „винаги се притеснява, преди да отиде някъде“.

„Изобщо не ми харесва да съм сама, а и сега не бих могла. За щастие, вече не ми се налага, защото се преструвам, че изобщо не виждам“, добави тя през смях.

Макулната дегенерация е често срещано заболяване и е водещата причина за трайна и бърза загуба на зрение при възрастните хора, според Националния институт по здравеопазване на САЩ.

Денч и преди е споменавала как заболяването се е отразило на 60-годишната ѝ актьорска кариера.

На събитие през май 2024 г., на въпрос дали има предстоящи проекти, Денч отговори: „Не, не. Та аз дори не виждам.“

През 2023 г. в „Шоуто на Греъм Нортън“ Денч разкри, че ѝ става все по-трудно да чете сценарии и да учи репликите си.

Judi Dench recently shared that she “can’t recognize anybody” due to her eye condition:



"I can’t recognize anybody now. … I can’t see the television, I can’t see to read."https://t.co/SW4nmMUV1t pic.twitter.com/FP0aNR6Dy6 — Variety (@Variety) November 30, 2025

„Стана невъзможно. Тъй като имам фотографска памет, ми трябва машина, която не само да ме учи на репликите, но и да ми казва къде се намират на страницата“, добави носителката на „Оскар“.

През 2021 г. Денч сподели пред „Vision Foundation“, че моли приятели да ѝ помагат с репликите, като ѝ ги четат на глас.

„Намираш начин просто да се справяш и да преодоляваш трудностите“, обясни тогава актрисата. „Трябваше да открия друг начин да уча реплики, а именно – мои добри приятели да ми ги повтарят отново и отново. Така че се налага да уча чрез повторение и просто се надявам хората да не забележат, ако репликите ми са пълен провал!“

Последната роля на Денч беше в британската драма „Алелуя“ от 2022 г., като през същата година тя направи и кратка поява в коледната комедия на Райън Рейнолдс и Уил Феръл „Spirited“.

