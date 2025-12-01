Русия разшири списъка със стоки, чийто износ към неприятелски държави е забранен

Р уското правителство включи няколко материала за електронно-оптична апаратура в списъка на стоките с двойно предназначение, които са забранени за износ в неприятелски страни. Решението е прието, за да се предотврати използването им в интерес на украинската армия, пише в документа, цитиран от ТАСС.

Това е отговорът на Русия на световните санкции

Под забрана попаднаха осем химични съединения и материали: литиев ниобат, цинков телурид, гадолиниево-галиев гранат, галиев арсенид, галиев фосфид, обработени и необработени кварцови пластини и полирани призми от телуров оксид.

Тези материали, както се отбелязва в обяснителната бележка, „са изключително търсени при производството на електронно-оптична апаратура за военни цели (средства за насочване, уреди за нощно виждане и т.н. – бел. ТАСС), използвана включително от украинските въоръжени сили в зоната на специалната военна операция“.

Поглед върху новите санкции на ЕС срещу Русия

Списъкът с ограничения

Списъкът с отделни видове стоки, които е забранено да се изнасят от Русия в неприятелски държави, бе съставен през март 2022 г. и оттогава е разширяван многократно. В момента забраната е в сила до края на 2027 г.

В момента списъкът съдържа над 250 позиции – от бинокли до хеликоптери. Освен стоките с двойно предназначение е забранено и изнасянето на редица обикновени материали, включително необработени дървесни материали.

В списъка на неприятелските страни и територии, към които е забранено изнасянето на стоки, са САЩ, Украйна, държавите от Европейския съюз, Великобритания и контролираните от нея територии, Австралия, Албания, Андора, Бахамските острови, Исландия, Канада, Лихтенщайн, Микронезия, Монако, Нова Зеландия, Норвегия, Южна Корея, Сан Марино, Северна Македония, Сингапур, Тайван, Черна гора, Швейцария и Япония.