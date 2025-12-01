Любопитно

Нелегалните затворнически боеве ескалират опасно в „Клетката“

Тази седмица предстои и финалът на историята в криминалната драма

1 декември 2025, 12:39
Нелегалните затворнически боеве ескалират опасно в „Клетката“
Източник: NOVA

П рестъпни ходове, драматични решения и нови обрати очакват зрителите на NOVA в следващите епизоди на „Клетката“ – от понеделник до четвъртък в 22:00 ч. Тази седмица предстои големият финал на поредицата – дали истината ще осветли задкулисните действия и ще паднат ли маските?

Източник: NOVA

Надзирателят Кирил Горанов (Веселин Петров) и социалният инспектор Васев (Сотир Мелев) се съюзяват в престъпната схема със затворническите боеве, които организират в мазето. Те печелят все повече пари от битките на живо в „тъмната мрежа“. Затворничките са заставяни да мълчат и са награждавани за участието си с отпуск или отдих в медицинския център. Двамата служители стават все по-дръзки и алчни, а Васев дори успява да изненада Горанов с нова ужасяваща идея, която би взривила интереса на потребителите – бой между майка и дъщеря. Социалният инспектор настоява Ина и Михаела Арнаудови (Гергана Данданова и Маргарита Лъчезарова) да застанат една срещу друга. Ще изпълни ли Горанов това искане, при положение, че е в тайна договорка с Ина, и какъв обрат предстои на нелегалния „ринг“ в затвора?

Източник: NOVA

София Гендова (Жаклин Дочева) усеща, че се намира на повратна точка в живота си. След нападението срещу нея и новината, че бременността й не е нищо повече от „кухо“ яйце, тя е по-отчаяна от всякога. Най-голямата й мечта да бъде майка е напълно разбита. Емоционалният удар е толкова силен, че тя не може да го понесе. Къде в този момент е любимият й Тото (Мартин Димитров), който бе отвлечен от непознати, и какво драматично решение ще вземе София на този опасен житейски кръстопът?

Междувременно, след няколкото скандални инцидента, ситуацията зад решетките съвсем ескалира. Наказанията от страна на новия временен директор Пелев (Асен Блатечки) се умножават всеки ден, а недоволството на затворничките расте лавинообразно. Останали без достъп до компютърната зала, лишени от тайния си домашен алкохол, от сладкото и плодовете, както от пратките и подаръците на близките си, осъдените започват да се бунтуват. Водач на протеста изненадващо се оказва възмутената Даниела (Петя Бончева), която надъхва останалите да си търсят правата. Какво решение ще вземе главната надзирателка Ралева (Йоанна Микова) и дали директорът ще успее да овладее негодуванието на затворничките?

Любомир (Иван Горанов) е изумен от новината, че баща му Георги Алексиев (Димитър Баненкин) смята да повдигне втори иск срещу Михаела. Любо осъзнава, че явно единствената цел е да се удължи присъдата на момичето и това го шокира. Какво ще предприеме влюбеният младеж и има ли шанс планът му да проработи?

Не пропускайте новите епизоди на „Клетката“ – от понеделник до четвъртък в 22:00 ч. Финалът на втория сезон на криминалната драма е на 4 декември.

Клетката Криминална драма Затвор Затворнически боеве Тъмна мрежа Бунт на затворничките
