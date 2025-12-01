Не слагайте тези неща в портфейла си, ако искате да привличате пари

П ортфейлът не е просто аксесоар за съхранение на пари, а мощен символ на финансова енергия. Народните знаци, базирани на принципите на Фън Шуй и ежедневния фолклор, показват, че някои предмети могат да блокират паричния поток, да привличат отпадъци и да отблъскват нови доходи.

РБК-Украйна ви казва какви неща не бива да държите в портфейла си, за да не изплашите парите.

Снимки на приятели и семейство

Това е може би най-разпространеното суеверие. Въпреки че много хора държат снимки на децата или близките си в портфейлите си, от гледна точка на финансовата енергия това е строго забранено.

Парите са много „ревнива“ енергия. Смята се, че не бива да споделят пространство с емоционални и лични привързаности. Наличието на снимки може да доведе до факта, че парите постоянно ще бъдат насочвани към нуждите и проблемите на хората, чиито снимки се съхраняват там, причинявайки неочаквани финансови разходи, свързани с тях.

Стари чекове и касови бележки

Натрупването на стари чекове, разписки за плащане и ненужни хартиени отпадъци е основният враг на паричния поток. Чековете символизират вече направени разходи. Като ги пазите, вие постоянно се фокусирате върху миналото, блокирайки потока от нови пари. Портфейлът ви трябва да е място за бъдещи доходи, а не архив от минали загуби.

Празни блистери от лекарства

Това включва празни контейнери от хапчета, лекарства или дори рецепти, които вече не използвате. Тези предмети символизират болест и принудителни медицински разходи. Те програмират портфейла ви постоянно да харчи пари за здраве, което поправя негативна финансова ситуация.

Счупени и повредени предмети

Това включва скъсани или огънати визитки, счупени огледала или всякакви предмети с дефекти. Счупените неща носят енергията на разрушението и нещастието. Това важи особено за огледалата, които са мощни мистични предмети. Съхранението на счупено огледало в портфейла, според знаците, води до „разделяне“ на финансовото благополучие.

Разписки за дългове или напомняния за заем

Това включва вашите собствени дългови разписки, както и кредитни карти, които имат много дългове. Това е символ на постоянна финансова тежест и дълг. Портфейлът трябва да символизира изобилие, а не задължение. Като държите касови бележки, вие привличате енергия, която ви кара постоянно да се чувствате виновни.

Скъсани или смачкани банкноти

Банкноти, огънати наполовина, силно смачкани или скъсани, които не бързате да разменяте. Това показва неуважение към паричната енергия. Парите обичат реда. Смачканата банкнота е „обидена“ и няма да доведе други със себе си. Ако банкнотата е силно повредена, тя трябва да бъде обменена в банката възможно най-скоро.

