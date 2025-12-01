Топ 5 храни, които пазят имунитета ви през зимата

С настъпването на зимата и намаляването на разнообразието от пресни зеленчуци, много хора се замислят как да подкрепят имунитета си и то в сезона на вирусите и настинките.

С настъпването на студеното време тялото се нуждае от повече хранителни вещества, за да подпомогне имунитета и енергията, затова е добре да се обърне внимание на продукти, които помагат за по-лесното понасяне на студения сезон.

Експертите съветват да не се пропуска закуска и да се придържате към режим с три основни хранения. Полезно е да се ядат топли ястия – супи, печени зеленчуци. Важно е също да пиете достатъчно течности, тъй като студът намалява жаждата ви. Недостатъчният прием на течности през зимата може да причини умора, главоболие и суха кожа.

Украинският диетолог Катерина Крупкина в интервю за RBC-Украйна посочи 5 достъпни и здравословни продукта, които трябва да добавите към зимната си диета, за да се чувствате бодри и да защитите тялото си.

Вижте кои са те в галерията ни.