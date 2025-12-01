Вълна от любов и вяра: България подкрепи Любо Пенев в най-тежкия му мач

Н овината за влошеното здраве на футболната легенда Любослав Пенев предизвика лавина от подкрепа в социалните мрежи. Футболисти, треньори, ръководители на клубове, както и множество фенове публикуваха послания с надежда към 59-годишния бивш нападател е бил приет по спешност в онкологична клиника в Германия, съобщи NOVA .

Един от първите, които реагираха, беше Валери Божинов, който публикува емоционално послание към своя бивш треньор и наставник: „Искам да знаеш, че не си сам в тази битка! До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и които всеки ден изпращат мислите си към теб с надежда, с доброта и с искрено желание да те видят отново спокоен, здрав и усмихнат. Твоята борбеност и дух са пример за всички около теб!", написа Божинов в Instagram.

Силни думи на подкрепа сподели и Георги Миланов: „Тренер, както винаги си ми бил пример за борбеност и си ме учил никога да не се предавам, знам, че и ти сега отново ще го направиш и ще спечелиш и тази битка! С теб съм, както и всички хора, които си радвал и мотивирал с успехите си в България и извън нея!“

Множество клубове – включително Ботев Пловдив, Пирин Благоевград, Локомотив Пловдив, Хебър Пазарджик и Лудогорец – публикуваха свои послания в социалните мрежи, изразявайки съпричастност към един от най-разпознаваемите български футболни треньори.

Посланието на ЦСКА в подкрепа на Пенев гласи: „Ще спечелиш и този мач, Любо! ЦСКА изразява цялата си подкрепа към Любослав Пенев в този труден момент. Сигурни сме, че големият голмайстор ще спечели и най-важната битка – както го е правил стотици пъти на футболния терен и край тъч линията.

Любо, мислите на цялата армейска общност са с теб. Вярваме в силата на твоя дух, който те изведе до върховете на футбола с червената фланелка и те направи любимец на цяла България. Ти отново ще спечелиш!“

В официалния си профил във Facebook „Ботев Пловдив” публикува: „Ботев Пловдив" изразява пълната си подкрепа към Любослав Пенев в трудния момент. Сигурни сме, че легендарният голмайстор ще спечели и тази битка! Кураж, Ел Голеадор!”

“Боби, Любо, Петьо – вие винаги сте били бойци, с които заедно сме спечелили десетки битки! Няма кой да ви уплаши! Цяла България е с вас! Вярвам, че ще се върнете по-силни от всякога! Прегръщам ви!”, написа Христо Стоичков.

ОТ БФС също изразиха подкрепа и съпричастност към футболната легенда:

"С огромна болка научаваме за здравословното му състояние, но и с вярата, че човек с неговата сила, характер и дух може да преодолее и това предизвикателство.”

Не са малко и фен групите, които се включиха в подкрепа на Пенев, припомняйки, че това не е първият път, в който той се изправя срещу тежко заболяване. През 1994 г. легендарният нападател преодоля злокачествено заболяване – битка, която го лиши от участие на историческото Световно първенство в САЩ, припомня Gong.

Състоянието на обичания футболист и треньор е определяно като сериозно, а лекарите продължават да работят по уточняване на диагнозата. Той е отслабнал сериозно и към момента химиотерапията е изключена. Медиците все още не са определили лечението, в което помощ му оказва друг велик ексиграч - Стилиян Петров.