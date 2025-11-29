Поройни дъждове съсипаха оранжериите в Югозападна България

Скандал и арести в "Мис Вселена": Разследват основатели за измами, наркотици и оръжие

Жертвите на пожара в Хонконг са вече 128

Зеленски е изправен пред ужасен избор между лоша сделка и никаква сделка

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи - твърди се, че полицай е провокирал демонстрантите

"Отнемат ни бъдещето": 365 дни недоволство - протестите в Грузия не стихват след решението за ЕС

Т ежки водни бедствия белязаха последните дни от седмицата. В Югозападна България няколко общини бяха сериозно засегнати. В тях наред с къщи, дворове и улици, пострада и поминъкът на местното население – оранжериите.

Огромни количества марули и домати бяха унищожени в село Ново Делчево. Земеделците разказват за тежки загуби, но и за задаващите се тепърва проблеми, като например преовлажняването на почвата в самите оранжерии — нещо, което няма да им позволи въобще да влязат в тях или да извършат някаква земеделска работа вътре.

Наводненията унищожиха голяма част от реколтата

„Щетите са тотални, няма нищо здраво. Оранжериите са скъсани. Домат, маруля — всичко се е намокрило. 100%. Един домат не сме откъснали”, казват земеделци.

Разходите, които са направени в градините, са за хиляди левове. А хората казват, че няма никаква възвръщаемост. Според производителите голяма вина за наводнението носят местните власти, които са неглижирали състоянието на деретата в района.

След пороите: Разбити пътища и унищожена земеделска продукция

„Цялата река течеше вътре в оранжериите. Един канал няма изчистен. Реката не е чистена 30 години”, казват земеделците, цитирани от NOVA .

Производителите допълват, че наводнението е поредната причина да са на ръба на оцеляването. И някои се заричат, че унищожените марули и домати са били последното, което засаждат.