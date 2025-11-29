Свят

Поройни дъждове съсипаха оранжериите в Югозападна България

Марулите в оранжериите са напълно унищожени

29 ноември 2025, 08:52
Високи цени и маркетингови хитрости - Черният петък у нас

Високи цени и маркетингови хитрости - Черният петък у нас

"Отнемат ни бъдещето": 365 дни недоволство - протестите в Грузия не стихват след решението за ЕС
Нови видеа от протеста в

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи - твърди се, че полицай е провокирал демонстрантите
Зеленски е изправен пред ужасен избор между лоша сделка и никаква сделка

Зеленски е изправен пред ужасен избор между лоша сделка и никаква сделка
Жертвите на пожара в Хонконг са вече 128

Жертвите на пожара в Хонконг са вече 128
Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом
Скандал и арести в

Скандал и арести в "Мис Вселена": Разследват основатели за измами, наркотици и оръжие
Пожарът в Хонконг: Броят на жертвите продължава да расте

Пожарът в Хонконг: Броят на жертвите продължава да расте

Т ежки водни бедствия белязаха последните дни от седмицата. В Югозападна България няколко общини бяха сериозно засегнати. В тях наред с къщи, дворове и улици, пострада и поминъкът на местното население – оранжериите.

 

Огромни количества марули и домати бяха унищожени в село Ново Делчево. Земеделците разказват за тежки загуби, но и за задаващите се тепърва проблеми, като например преовлажняването на почвата в самите оранжерии — нещо, което няма да им позволи въобще да влязат в тях или да извършат някаква земеделска работа вътре.

 

Наводненията унищожиха голяма част от реколтата

„Щетите са тотални, няма нищо здраво. Оранжериите са скъсани. Домат, маруля — всичко се е намокрило. 100%. Един домат не сме откъснали”, казват земеделци.

Разходите, които са направени в градините, са за хиляди левове. А хората казват, че няма никаква възвръщаемост. Според производителите голяма вина за наводнението носят местните власти, които са неглижирали състоянието на деретата в района.

След пороите: Разбити пътища и унищожена земеделска продукция

„Цялата река течеше вътре в оранжериите. Един канал няма изчистен. Реката не е чистена 30 години”, казват земеделците, цитирани от NOVA.

Производителите допълват, че наводнението е поредната причина да са на ръба на оцеляването. И някои се заричат, че унищожените марули и домати са били последното, което засаждат.

 

Източник: NOVA    
Наводнения Земеделски щети Оранжерии Югозападна България Поминък Загуба на реколта Местни власти Преовлажняване на почвата Ново Делчево Марули и домати
Последвайте ни

По темата

Никулден без българска риба? Рибари алармират, че

Никулден без българска риба? Рибари алармират, че "тази година морето е празно"

Бившата дясна ръка на Зеленски, Андрий Ермак, отива на фронтовата линия след оставката си

Бившата дясна ръка на Зеленски, Андрий Ермак, отива на фронтовата линия след оставката си

Поройни дъждове съсипаха оранжериите в Югозападна България

Поройни дъждове съсипаха оранжериите в Югозападна България

Тръмп обяви Байдън за сенилен и отмени указите му, подписани с т.нар. автописалка

Тръмп обяви Байдън за сенилен и отмени указите му, подписани с т.нар. автописалка

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

pariteni.bg
Waze за Android Auto най-сетне получи семпла, но важна функция

Waze за Android Auto най-сетне получи семпла, но важна функция

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 13 часа
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 12 часа
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 11 часа
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 14 часа

Виц на деня

Питат мъж: – Как преживяваш буриите в брака? – Научих се да казвам: „Да, скъпа.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сапунджиева от “Игри на волята”: Не успях да покажа това, на което съм способна! (ВИДЕО)

Сапунджиева от “Игри на волята”: Не успях да покажа това, на което съм способна! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 23 минути

Арести в Хонконг: 11 задържани след смъртоносния пожар

Арести в Хонконг: 11 задържани след смъртоносния пожар

Свят Преди 1 час

Огънят бързо обхвана седем от осемте 32-етажни блока в комплекса, които били покрити с бамбукови скелета и зелени мрежи, а също и с изолираща пяна за ремонтите

<p>Какво поиска Орбан по време на разговорите си с Путин в Кремъл (ОБЗОР)</p>

Орбан поиска още петрол и газ по време на разговори в Кремъл с Путин

Свят Преди 2 часа

Путин отбеляза "балансираната позиция" на Орбан за войната в Украйна

Испания регистрира африканска чума за пръв път от 1994 г.

Испания регистрира африканска чума за пръв път от 1994 г.

Свят Преди 2 часа

Вирусът, който е безвреден за хората, но смъртоносен за свинете, се разпространява на запад в Европа през последните години

Руски дронове удариха Киев, жилищен блок гори

Руски дронове удариха Киев, жилищен блок гори

Свят Преди 2 часа

Украинските военновъздушни сили публикуваха предупреждние, че столицата може да бъде подложена на руски ракетни удари

Тръмп помилва бивш президент на Хондурас, осъден за наркотрафик

Тръмп помилва бивш президент на Хондурас, осъден за наркотрафик

Свят Преди 2 часа

Лидерът на САЩ отново изрази подкрепата си за кандидата за президент на Хондурас Насри Асфура

Почитаме Св. Парамон и 370-те мъченици, загинали за вярата

Почитаме Св. Парамон и 370-те мъченици, загинали за вярата

Любопитно Преди 3 часа

Те станали жертва на жестокото гонение в средата на трети век

„Награждаване на доброто и наказване на злото“: Мрачните гвардейци на подземния свят, които водят душите на мъртвите в Дийю

„Награждаване на доброто и наказване на злото“: Мрачните гвардейци на подземния свят, които водят душите на мъртвите в Дийю

Любопитно Преди 3 часа

Дори днес хората по света се покланят на тези китайски мрачни жътвари и ги смятат за важна част от китайската религия

„Аз съм шефът тук“: Какво представлява синдромът на портиера и как да се справим с него

„Аз съм шефът тук“: Какво представлява синдромът на портиера и как да се справим с него

Любопитно Преди 3 часа

Този синдром произтича не толкова от властта сама по себе си, колкото от дълбоко чувство за незначителност, което човекът се опитва да прикрие чрез контрол и забрани

Румъния: Как изчезват едни от последните девствени гори

Румъния: Как изчезват едни от последните девствени гори

Свят Преди 3 часа

Едни от последните девствени гори в Европа се намират в Румъния

„Когато някой не може да излезе от главата ти“: Защо постоянно мислим за определени хора

„Когато някой не може да излезе от главата ти“: Защо постоянно мислим за определени хора

Любопитно Преди 3 часа

Постоянните мисли за някого не винаги показват силно харесване

Впечатляващите теории зад полярното сияние

Впечатляващите теории зад полярното сияние

Любопитно Преди 3 часа

Различните култури са имали коренно различни интерпретации на драматичния природен феномен

Натали Ууд

29 ноември: Мистериозната смърт на една холивудска красавица

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Дъждът не спира! 8 области под оранжев код в събота

Дъждът не спира! 8 области под оранжев код в събота

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Траян елиминира Сапунджиева и се класира на финалите в “Игри на волята”

Траян елиминира Сапунджиева и се класира на финалите в “Игри на волята”

Любопитно Преди 11 часа

Първото си интервю IT специалистката даде в подкаста “След Игрите”

<p>Рубио планира да пропусне среща на НАТО в ключов за Украйна момент</p>

Марко Рубио планира да пропусне среща на НАТО в ключов за Украйна момент

Свят Преди 11 часа

Ройтерс отбелязва, че е доста необичайно подобен ключов трансатлантически форум да премине без участието на ръководителя на американската дипломация

Всичко от днес

От мрежата

И кучетата могат да имат акне

dogsandcats.bg

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg
1

Рядка орхидея цъфна в Ботаническата градина на БАН

sinoptik.bg
1

Дъждове в края на номеври

sinoptik.bg

Траян елиминира Сапунджиева и се класира на финалите в “Игри на волята”

Edna.bg

Малката зелена бомба, пълна с витамини - за какво е полезно кивито

Edna.bg

Никола Цолов атакува първото си състезание във Формула 2

Gong.bg

Контузеният Неймар с гол и асистенция при важна победа на Сантос

Gong.bg

Разходка из най-потайните и най-модерните кътчета на „Пирогов”

Nova.bg

Дъждовен уикенд с валежи в събота

Nova.bg