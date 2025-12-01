„Винаги сте били бойци!“ – Стоичков с трогващо послание към Михайлов, Пенев и Хубчев

"Боби, Любо, Петьо – вие винаги сте били бойци, с които заедно сме спечелили десетки битки! ❤️❤️ Няма кой да ви уплаши! Цяла България е с вас! Вярвам, че ще се върнете по-силни от всякога! Прегръщам ви!“

Този емоционален коментар направи футболната ни легенда Христо Стоичков в своя Фейсбук, за да изрази своята подкрепа и уважение към Борислав Михайлов, Любослав Пенев и Петър Хубчев.

Бившият вратар на националния ни отбор и бивш президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов бе приет в болница на 24 ноември, като първоначалните изследвания установиха, че е получил инсулт.

Емблематичната фигура на националния отбор и ЦСКА Любослав Пенев се намира от няколко дни в германска клиника и се бори за живота си, тъй като страда от онкологично заболяване. За Пенев това е втори проблем с раково заболяване след 1994-а година, когато проблем в тестисите му попречи да бъде на Световното първенство в САЩ.

Преди няколко години с коварна болест се сблъска и легендата Петър Хубчев.

Христо Стоичков подчертава, че въпреки тежките изпитания — те винаги са били „бойци“.