България се утвърждава на световната сцена на Employer Branding Summit 2025

Над 220 професионалисти присъстваха на международната конференция, която се състоя в София

1 декември 2025, 12:56
България се утвърждава на световната сцена на Employer Branding Summit 2025
Б ългария официално привлече вниманието на глобалната общност в сферите на HR и Employer Branding. Над 220 лидери, HR експерти и маркетинг специалисти от страната и от чужбина участваха в Employer Branding Summit 2025 – международна конференция, която събра световни имена от Booking.com, Mars, Coca-Cola, Revolut, JetBrains, Deel, TalentLyft, Pluxee и други водещи компании.

Събитието беше домакин на едни от най-разпознаваемите фигури в тази област, които представиха реални практики за изграждане на силна култура, модерно привличане на таланти и лидерство, което вдъхновява хората да останат и да се развиват.

Участниците определиха формата като „смел, различен и необичайно практичен“, а мнозина го посочиха като най-силното HR събитие в България през 2025 година.

Глобални лидери в София: ключови акценти от сцената

Международните лектори поставиха нов фокус върху Employer Branding стратегиите, показвайки как глобалните компании изграждат култура, която привлича и задържа хора в период на рекорден недостиг на таланти. Темите обхванаха подготовката на следващото поколение лидери, развитието на Gen Z в организациите, създаването на силна EVP, езика на обявите като инструмент за позициониране, ролята на вътрешната общност и employee advocacy, както и практики за изграждане на работодателски бранд в силно конкурентни индустрии.

Обсъдени бяха и тенденции като автоматизацията в кандидатското преживяване, балансът между AI и човешкия контакт, използването на скрити вътрешни ресурси за изграждане на автентичност, както и лидерството, което започва от личния бранд и поведението на самите мениджъри.
Българският контекст: компаниите у нас доказват, че Employer Branding работи

Българските участници в програмата споделиха опит от собствения си път в трансформацията на културата, вътрешната комуникация и привличането на хора. Техните примери показаха, че Employer Branding вече се възприема като стратегическо предимство, а не като маркетингова активност — и че промяната може да започне дори от по-малки екипи, стига да има ясна посока и лидерство.

Източник: Employer Branding Summit 2025

Как реагираха участниците?

Участниците споделиха, че форматът е донесъл нов език и по-ясна перспектива за това как работи employer branding-ът в реални условия. Много от тях посочиха, че за първи път виждат международни практики, преведени към конкретните предизвикателства на българските компании - без теории, а с реални примери и искрени разговори.

В програмата са включени и панели с български лидери от компании като eHR, Veda, Deel, BookMark, New View и Bulgaria Wants You и други, които представят реални практики и работещи подходи от българския пазар. 

Източник: Employer Branding Summit 2025

Посока напред

„Employer Branding Summit има амбицията да бъде място, където разговорите продължават и след събитието. Тук се раждат идеи и нови гледни точки“, каза Венцислава Николова, организатор на конференцията и основател на WorkVibes. „Фокусът ни е да покажем кои практики наистина правят работните места по-привлекателни - през култура, комуникация и лидерство, които хората усещат като истински.“

Плановете за изданието през 2026 г. вече започват, като интерес от международни компании за участие има още преди финала на тазгодишната конференция.

Източник: Employer Branding Summit 2025

NOVA и Biss.bg са медийни партньори на събитието.

Източник: NOVA, Боряна Димитрова    
Employer Branding Summit 2025 HR и Employer Branding Международна конференция Привличане на таланти Работодателски бранд Организационна култура
