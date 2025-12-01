Свят

Бронзовият тен може да е симптом на рак

Дебра Макуайг е помислила, че по-тъмната ѝ кожа е резултат на козметика, а не на опасно онкологично заболяване

1 декември 2025, 12:50
Бронзовият тен може да е симптом на рак
Източник: iStock

Б ронзовият тен на 38-годишна жена се оказа не резултат от автобронзант, а симптом на рак на панкреаса. Дебра Макуайг развила и необичаен сърбеж, който първоначално отдала на реакция от прах за пране или хидратиращ крем, предаде The Sun

Макуайг  забелязала, че кожата ѝ е със златист загар, но според нея това е било заради редовната употреба на автобронзант. Когато очите на Дебра започнали да пожълтяват, тя се зачудила дали има жълтеница. Новата ѝ визия предизвикала шегички на работа, че прилича на персонаж от "Семейство Симпсън".

Обаче медицинските специалисти се притеснили, когато кръвните изследвания показали, че нивата на билирубин на Дебра са аномално високи, признак за потенциални проблеми с черния дроб или жлъчките.

Когато нивата на билирубин продължавали да растат, лекарите решили да извършат операция по Уипъл - процедура за отстраняване на главата на панкреаса, дванадесетопръстника, жлъчния мехур и част от жлъчния канал. 

Хирурзите открили и премахнали тумор в главата на панкреаса.

За щастие, Дебра се възстановила напълно след премахването на рака на 21 декември, но останала „съсипана“, когато майка ѝ, Пам Гриндал, изведнъж също развила жълтеница. За съжаление, 65-годишната жена починала от рак на панкреаса през май 2023 г., почти пет години след диагнозата на Дебра.

Дебра сподели: "Преди всичко това, животът ми беше нормален. След това през октомври 2018 г. започнах да изпитвам сърбеж. Първоначално не му обърнах много внимание, но след това стана все по-зле."

„Една събота вечер се почувствах много изтощена. Попитах съпруга си: "Изглеждат ли очите ми малко жълти?" и той отговори "да, изглеждат". Имах всички симптоми на жълтеница – сърбеж и тъмен цвят на урината. Дори изглеждах малко по-тъмна, но не бихте го забелязали. По това време бях на събитие всяка седмица, затова ползвах автобронзант малко повече. Не бях толкова жълта тогава."

„На работа се шегувахме по този въпрос и ме наричаха персонаж от "Симпсън". Бях напълно неосведомена."

След ултразвукови изследвания, КТ и ЯМР през ноември 2018 г. Дебра научила, че има запушване в жлъчния канал, което предизвиква жълтеницата ѝ. Когато симптомите ѝ не подобрявали, тя претърпяла операция на 11 декември 2018 г.

"Бях ядосана и не можех да повярвам, че същият вид рак е поразил семейството ни", каза Дебра. 

"Бих казала на другите винаги да се доверяват на инстинктите си."

Източник: The Mirror    
