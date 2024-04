„Праисторическата пандемия“, продължила 15 милиона години, която все още съществува

П реди 15 милиона години древна група вируси се разбунтува сред безброй древни бозайници.

Тази група от праисторически вируси в крайна сметка е изчезнала преди около 15 милиона години – може би е заразила всички гостоприемници, които е могла – но неактивни фрагменти от нейната ДНК все още тайно живеят в много съвременни бозайници (включително и нас).

Това е странна мисъл, но до 8 процента от нашия геном е съставен от генетични последователности от ретровируси, които са заразили нашите предци преди много време.

