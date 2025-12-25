Свят

Извънредно положение заради наводнения на Коледа в Лос Анджелис

През уикенда се очакват още проливни валежи, като може да падне дори сняг

25 декември 2025, 11:48
Извънредно положение заради наводнения на Коледа в Лос Анджелис
Източник: iStock Photos/Getty Images

У правата на американския щат Калифорния обяви извънредно положение в мегаполиса Лос Анджелис и в няколко окръга в южната част на щата поради проливни дъждове, които предизвикват коледни наводнения, предаде Франс прес. През уикенда се очакват още проливни валежи, като може да падне дори сняг, допълва световната агенция.

"Наводненията ще бъдат мащабни“, предупреди Националната метеорологична служба на САЩ в последния си бюлетин, добавяйки, че "животът и имуществото на гражданите са изложени на сериозна опасност".

В южната част на щата Калифорния е обявена най-високата степен за готовност за евакуация. На някои места жителите вече са евакуирани, като за тях по спешност са приспособени убежища.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм оповести в социалната платформа X, че е обявил извънредно положение.

По улиците на Лос Анджелис се виждаха хора, бързащи да напазаруват за Коледа въпреки лошото време, посочва АФП.

Дъждовете се засилиха вчера сутринта и за кратко беше издадено предупреждение за торнадо за три града в окръг Лос Анджелис. Впоследствие предупреждението бе отменено.

Ройтерс предаде, че вече са тръгнали и кални свлачища. Властите предупредиха шофьорите да избягват да се движат по главните пътища.

Източник: AP/БТА

 

Източник: Иво Тасев, БТА    
