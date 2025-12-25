Извънредно положение заради наводнения на Коледа в Лос Анджелис

У правата на американския щат Калифорния обяви извънредно положение в мегаполиса Лос Анджелис и в няколко окръга в южната част на щата поради проливни дъждове, които предизвикват коледни наводнения, предаде Франс прес. През уикенда се очакват още проливни валежи, като може да падне дори сняг, допълва световната агенция.
"Наводненията ще бъдат мащабни“, предупреди Националната метеорологична служба на САЩ в последния си бюлетин, добавяйки, че "животът и имуществото на гражданите са изложени на сериозна опасност".
(12/24/25) A powerful Christmas week storm is dumping rain across Southern California, putting at-risk communities on alert for possible mudslides and creating slick driving conditions for the region as a whole.— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) December 24, 2025
Significant rain is expected to slam Southern California for most… pic.twitter.com/iOJ0paiOaI
В южната част на щата Калифорния е обявена най-високата степен за готовност за евакуация. На някои места жителите вече са евакуирани, като за тях по спешност са приспособени убежища.
Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм оповести в социалната платформа X, че е обявил извънредно положение.
По улиците на Лос Анджелис се виждаха хора, бързащи да напазаруват за Коледа въпреки лошото време, посочва АФП.
California officials and weather forecasters urged holiday travelers to avoid the roads and reconsider holiday travel as a series of powerful winter storms brought relentless rains, heavy winds and mountain snow.— ABC News (@ABC) December 24, 2025
Read more: https://t.co/55dGqJfWhj pic.twitter.com/Tk1ZGtrfO0
Дъждовете се засилиха вчера сутринта и за кратко беше издадено предупреждение за торнадо за три града в окръг Лос Анджелис. Впоследствие предупреждението бе отменено.
Ройтерс предаде, че вече са тръгнали и кални свлачища. Властите предупредиха шофьорите да избягват да се движат по главните пътища.