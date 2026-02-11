Лекари от "Пирогов" спасиха живота на бременна жена с рядко заболяване

Г инеколози от УМБАЛСМ „Пирогов“ спасиха живота на 34-годишна бременна жена с изключително рядък медицински случай – артериовенозен шънт на матката, предаде NOVA.

През януари началникът на Отделението по оперативна гинекология д-р Людмил Джунков е повикан по спешност за пациентка в изключително тежко състояние и в четвъртия месец от бременността. При прегледа е установено наличие на мъртъв плод и хеморагичен шок, представляващи пряка опасност за живота на жената.

Пациентката е транспортирана незабавно в операционната зала за спешна, животоспасяваща интервенция. В екипа се включва и д-р Дениза Алексиева – дългогодишен лекуващ гинеколог на жената. Паралелно е подготвен и екип от хирурзи, готов да се включи при необходимост.

Операцията е продължила няколко часа. Медицинският екип успява да възстанови целостта на матката и да овладее масивната кръвозагуба. След 10-дневна борба за живота жената е изписана в стабилно състояние.

Д-р Людмил Джунков подчертава, че оперативният екип в състав д-р Алексиева и д-р Антонов е действал изключително прецизно.