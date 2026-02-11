Първа екзекуция за годината във Флорида

С мъртна присъда бе изпълнена във Флорида - първа за южния американски щат и втора за страната от началото на тази година, предаде Франс прес.

Роналд Хийт, на 64 години, получил най-тежкото наказание през 1990 г. за убийството на амбулантен търговец през предходната година. Присъдата му бе изпълнена вчера следобед местно време със смъртоносна инжекция - повече от 35 години по-късно.

Брат му Кенет Хийт бе осъден на доживотен затвор като съучастник в убийството на Майкъл Шеридан.

Миналата година във Флорида бяха екзекутирани 19 души - повече отколкото във всеки друг американски щат, отбелязва АФП. В щата е насрочено изпълнението на още две смъртни присъди - на 24 февруари и на 3 март.

Губернаторът републиканец Рон Десантис, който подписва заповедите за екзекуциите, заяви, че смъртното наказание позволява да бъде въздадена справедливост за семействата на жертвите.

Миналата година в САЩ бяха изпълнени общо 47 смъртни присъди - най-много от 2009 г., когато броят им е бил 52.

Първата за тази година екзекуция в страната бе на 28 януари в Тексас.

Смъртното наказание е премахнато в 23 от 50-те щата на САЩ. Три други - Калифорния, Орегон и Пенсилвания, спазват мораториум върху екзекуциите по заповед на губернатора, посочва Франс прес.

Освен САЩ, Япония е другата държава от Г-7, където има екзекуции.