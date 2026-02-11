Свят

Първа екзекуция за годината във Флорида

Миналата година в САЩ бяха изпълнени общо 47 смъртни присъди

11 февруари 2026, 09:48
Първа екзекуция за годината във Флорида
Източник: БТА

С мъртна присъда бе изпълнена във Флорида - първа за южния американски щат и втора за страната от началото на тази година, предаде Франс прес.

Роналд Хийт, на 64 години, получил най-тежкото наказание през 1990 г. за убийството на амбулантен търговец през предходната година. Присъдата му бе изпълнена вчера следобед местно време със смъртоносна инжекция - повече от 35 години по-късно.

Брат му Кенет Хийт бе осъден на доживотен затвор като съучастник в убийството на Майкъл Шеридан.

Миналата година във Флорида бяха екзекутирани 19 души - повече отколкото във всеки друг американски щат, отбелязва АФП. В щата е насрочено изпълнението на още две смъртни присъди - на 24 февруари и на 3 март.

Губернаторът републиканец Рон Десантис, който подписва заповедите за екзекуциите, заяви, че смъртното наказание позволява да бъде въздадена справедливост за семействата на жертвите.

Миналата година в САЩ бяха изпълнени общо 47 смъртни присъди - най-много от 2009 г., когато броят им е бил 52.

Първата за тази година екзекуция в страната бе на 28 януари в Тексас.

Смъртното наказание е премахнато в 23 от 50-те щата на САЩ. Три други - Калифорния, Орегон и Пенсилвания, спазват мораториум върху екзекуциите по заповед на губернатора, посочва Франс прес.

Освен САЩ, Япония е другата държава от Г-7, където има екзекуции.

Източник: БТА/Николай Станоев    
Смъртно наказание Флорида Екзекуция САЩ Роналд Хийт Убийство Смъртоносна инжекция Рон Десантис Справедливост Мораториум
Последвайте ни

По темата

МВР разкри какви са мистериозните джиповете, забелязани край

МВР разкри какви са мистериозните джиповете, забелязани край "Петрохан"

"Будизмът не оправдава смъртта": Калки разби митовете след трагедията край Петрохан

„Файненшъл Таймс“: Зеленски планира президентски избори и референдум за мир с Русия през пролетта

„Файненшъл Таймс“: Зеленски планира президентски избори и референдум за мир с Русия през пролетта

Бритни Спиърс продаде правата върху музиката си за $200 млн.

Бритни Спиърс продаде правата върху музиката си за $200 млн.

Кой ще има право на помощи за ток

Кой ще има право на помощи за ток

pariteni.bg
Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 3 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 3 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 3 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Баща простреля смъртоносно дъщеря си след спор за Тръмп

Баща простреля смъртоносно дъщеря си след спор за Тръмп

Свят Преди 26 минути

Мъжът няма да бъде обвинен за смъртта на 23-годишната си дъщеря

Трагедията „Петрохан” влезе в НС: Изслушват представители на МВР и екоминистъра

Трагедията „Петрохан” влезе в НС: Изслушват представители на МВР и екоминистъра

България Преди 28 минути

Вътрешният министър Даниел Митов обаче няма да може да присъства

Лекари от "Пирогов" спасиха живота на бременна жена с рядко заболяване

Лекари от "Пирогов" спасиха живота на бременна жена с рядко заболяване

България Преди 47 минути

Пациентката е имала изключително рядък медицински случай – артериовенозен шънт на матката

Трагедия в Харков: Три деца загинаха при атака с дрон

Трагедия в Харков: Три деца загинаха при атака с дрон

Свят Преди 55 минути

Близо четири години след началото на войната, Русия и Украйна си разменят удари с дронове всяка нощ

Земетресение с магнитуд 4,8 разтърси югоизточната част на Косово

Земетресение с магнитуд 4,8 разтърси югоизточната част на Косово

Свят Преди 58 минути

Земетресението е усетено също в Албания, Сърбия и Република Северна Македония

Наталия Киселова става председател на ПГ на БСП

Наталия Киселова става председател на ПГ на БСП

България Преди 1 час

В събота Атанас Зафиров подаде оставка като лидер на БСП

Кадри от камерата на звънеца на вратата на Нанси Гътри показват маскиран мъж в нощта на изчезването ѝ

Първи арест по случая с отвличане, който разтърсва САЩ

Свят Преди 1 час

Един човек е арестуван за разпит и беше издадена заповед за претърсване на дом в Рио Рико, Аризона

Земетресение в района на Дупница

Земетресение в района на Дупница

България Преди 1 час

Епицентърът е на 10 км от Бобов дол

Катастрофа до детска градина в Пловдив: Кола се заби в пътен знак и отсече дърво

Катастрофа до детска градина в Пловдив: Кола се заби в пътен знак и отсече дърво

България Преди 1 час

Пътният инцидентът е станал заради изпреварване

Слагат ограничителни колчета на пътя, където загинаха Сияна и кмет на Червен бряг

Слагат ограничителни колчета на пътя, където загинаха Сияна и кмет на Червен бряг

България Преди 2 часа

Мярката цели да предотврати опасни изпреварвания

.

Психолог говори за случая „Петрохан“ и култовите самоубийства

България Преди 2 часа

„В днешно време е нормално особено младите да потърсят своите морални стожери в някакви други етични системи, включително сектантство, защото нашето общество не им дава такива морални насоки, които да ги направят успешни хора“, казва психологът Христо Монов

Празник е! Имен ден имат...

Празник е! Имен ден имат...

Любопитно Преди 2 часа

На 11 февруари почитаме паметта на свещеномъченик Власий и на мъченик Георги Софийски Нови

Размирици в Колумбия: Опит за покушение срещу президента, сенаторка бе отвлечена

Размирици в Колумбия: Опит за покушение срещу президента, сенаторка бе отвлечена

Свят Преди 2 часа

Това се случва на фона на възобновяването на насилието на политическа основа в страната

Пенсионната реформа влиза в парламента, какво се променя

Пенсионната реформа влиза в парламента, какво се променя

България Преди 2 часа

Депутатите обсъждат въвеждането на „мултифондова система“

Делото за убийството на Пейо Пеев: Габриела Славова и майка ѝ отново се изправят пред съда

Делото за убийството на Пейо Пеев: Габриела Славова и майка ѝ отново се изправят пред съда

България Преди 3 часа

Предполага се, че мотивът за престъплението е свързан със спорове за родителски права

Развръзката на кървавата мистерия край Петрохан: Кой стреля и какво са крили службите?

Развръзката на кървавата мистерия край Петрохан: Кой стреля и какво са крили службите?

България Преди 3 часа

Вчера прокуратурата публикува резултатите от аутопсиите на трите тела, намерени в кемпера край връх Околчица, както и нови данни от разследването

Всичко от днес

От мрежата

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg

Котешка панлевкопения (котешка чума)

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Цветана Манева: „Любовта е най-великото чувство, но не е за всеки“

Edna.bg

Ариана Гранде с неочаквана идея за биографичен филм: „Ще ме изиграе… мишка“

Edna.bg

Илиан Филипов: Сираков взима огромна заплата от Левски

Gong.bg

След сериозен екшън: арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА

Gong.bg

Рокади в „БСП-Обединена левица”: Смениха ръководството на парламентарната група

Nova.bg

„Авторска религия“ и отклонение от учението: Експерти по източна философия с анализ на поведението на Калушев

Nova.bg