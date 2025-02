Проливни дъждове, внезапни наводнения и кални свлачища в Калифорния

М алко повече от месец след като хиляди хора напуснаха домовете си в Калифорния, където избухнаха най-унищожителните горски пожари в историята ѝ, общините в южната част на щата бяха засегнати от внезапни наводнения и кални свлачища.

В момента, в който регионът е засегнат от описваната като най-голяма буря за сезона, се появиха снимки на автомобили, отнесени от кални свлачища след проливни дъждове.

Властите призоваха хората да се евакуират от Фелтън Гроув, малка община по централното крайбрежие, тъй като река Сан Лоренцо заплашваше да скъса бреговете си.

В Южна Калифорния може да паднат до 15 см дъжд в планините и близо 8 см в крайбрежните райони и долини, преди системата да се оттегли в петък, каза Брент Бауър, хидролог от метеорологичната служба.

Crews check on mud and debris flowing down Canon Blvd. as significant #flooding & a high risk of #landslides are expected from an atmospheric river storm arriving in Altadena and Southern California. More #GettyNewsVideo 🎥 Los Angeles Times Video 👉 https://t.co/iUXrQHWBSd pic.twitter.com/uJo3QgZAJ0

Мощните пориви също заплашват да съборят дървета, да причинят прекъсване на електрозахранването и да забавят полети.

В Алтадена по време на внезапно наводнение пред булдозер, разчистващ отломки в зоната на пожара Ийтън, по пътя се стичаше кал, а в Пасифик Палисейдс снимки показаха полицай, застанал на кръстовище във високи до глезените наводнения.

И двата района бяха силно засегнати от смъртоносните горски пожари миналия месец, като повече от 18 000 постройки бяха повредени или унищожени в пожарите в Итън и Палисейдс.

At least 30 states from California to Maine are on alert due to a major cross-country storm.



It's bringing heavy rain and mudslides to Los Angeles and the areas already devastated by wildfires.@MattGutmanABC has the latest. https://t.co/oAWevZXCo6 pic.twitter.com/du0k05rXWZ