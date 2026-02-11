Свят

Трагедия в Харков: Три деца загинаха при атака с дрон

Близо четири години след началото на войната, Русия и Украйна си разменят удари с дронове всяка нощ

11 февруари 2026, 09:35
Източник: БТА/АР

У правителят на Харковска област в Североизточна Украйна Олег Синегубов съобщи за четирима убити, включително три малки деца, при руска атака с дрон тази нощ, предаде Укринформ.

"Две едногодишни момчета и едно двегодишно момиче загинаха при нападението в град Богодухов, на около 60 километра западно от Харков", написа в "Телеграм" Синегубов. Той съобщи, че 34-годишен мъж, който е бил заедно с децата в къща, също е бил убит. Ранени били две жени - едната, на 35 години, е бременна, а другата е 74-годишна.

Близо четири години след началото на войната, Русия и Украйна си разменят удари с дронове всяка нощ.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, цитирано от ТАСС, за 48 свалени украински безпилотни летателни апарати снощи само за три часа - от 20 ч. до 23 ч. московско време (от 19 ч. до 22 ч. българско време).

Въздушна тревога бе обявена в редица региони в Русия.

Губернаторът на южната Волгоградска област Андрей Бочаров съобщи, че е била отблъсната украинска атака с дронове срещу енергийна инфраструктура и други обекти в региона. 

Няма пострадали хора, написа в "Телеграм" Бочаров. Той обаче каза, че са нанесени щети на жилищен блок в град Волжки, където съща така отломки от дрон са паднали в детска градина. В завод във Волгоград е избухнал пожар, съобщи още Бочаров, без да даде подробности.

Губернаторът на съседната Ростовска област Юрий Слюсар обяви, че в южния руски регион е била отразена масирана украинска атака с 12 дрона. Нанесени са материални щети, но няма пострадали хора и не се е наложила евакуация.

Най-малко осем цивилни бяха убити при украински и руски атаки вчера. 

Близо 15 хиляди мирни граждани са загинали в Украйна, а над 40 хиляди са били ранени, за почти четири години война, сочи доклад на ООН, публикуван в началото на миналия месец, отбелязва Франс прес. С повече от 2500 убити цивилни, 2025 г. е била най-смъртоносната след 2022-ра. 

Източник: Николай Станоев/БТА    
Война в Украйна Атаки с дронове Цивилни жертви Харковска област Руски атаки Украински атаки Убити деца Волгоградска област Ростовска област Конфликт
