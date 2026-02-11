Земетресение с магнитуд 4,8 разтърси югоизточната част на Косово

З еметресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер беше регистрирано в югоизточната част на Косово, съобщиха косовски медии.

По данни на албанския Институт по геонауки (IGJEO) трусът е станал снощи малко след 22 ч. местно време в района на югоизточния косовски град Щърпца (Щърпце), близо до град Призрен, и е бил на дълбочина 11,7 км.

Земетресението е усетено също в Албания, Сърбия и Република Северна Македония, отбелязва Косовското радио и телевизия.

Според данните на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC) трусът е бил със сила 4,6 и е регистриран на 19 км източно от Призрен. Според Центъра земетресението е било на дълбочина 5 метра.