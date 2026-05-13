Не с реч, а с кецове: Папа Лъв XIV шашна света с Nike

13 май 2026, 09:51
П апа Лъв XIV привлече вниманието на хората не с реч или богословско послание, а с обувките си, след като във видео от нов документален филм на Ватикана бе забелязан да носи рядък модел маратонки Nike, чието разпознаване затрудни дори най-запалените колекционери на кецове.

По редица причини папа Лъв XIV не прилича на останалите понтифици. Първият американски папа е родом от Чикаго и не крие любовта си към местните спортни отбори, особено по време на сезона в Мейджър лийг бейзбол. Освен това той е възпитаник на университета „Виланова“ и дългогодишен почитател на баскетболния отбор на университета, за който дори е писал по време на шампионските му години през средата на 2010-те. И не на последно място - истинското му име е Боб.

Затова тази седмица, когато Ватиканът публикува трейлър на документалния филм „Leone a Roma“, посветен на живота на Светия отец в Рим, зрители веднага забелязаха характерното черно лого на Nike върху обувките му в един от кадрите.

Да, папата носи Nike, пише GQ.

В кратката сцена папа Лъв XIV се вижда облечен в традиционното си бяло расо, докато върви по тревна площ. Под подгъва на дрехата ясно се открояват маратонки с черни лога.

След публикуването на трейлъра в интернет започна истинско разследване сред любителите на кецове, които се опитаха да идентифицират точния модел. Задачата обаче се оказала по-трудна от очакваното заради сравнително стандартната цветова комбинация, бяло с черни елементи, и ниското качество на кадъра.

Първи успява да разгадае мистерията Бен Серлит от специализирания сайт JustFreshKicks. След подробно търсене в eBay той стига до извода, че папата носи Nike Franchise Low Plus, сравнително неизвестен тенис модел, появил се още през 70-те и 80-те години на миналия век.

Моделът е преиздаден през 2008 година и вероятно именно тогава папа Лъв XIV, тогава все още известен като Боб, е купил своя чифт. Не е ясно кога точно е заснет кадърът от „Leone a Roma“, но според авторите на материала има и друга възможност: папата просто да е приложил класическия подход на много мъже над 40 години - когато намерят удобни обувки, да купят няколко еднакви чифта наведнъж.

Според разследване на Rome Reports понтификът е отказал първия чифт официални папски обувки, изработени за него от дългогодишния ватикански обущар Адриано Стефанели. Майсторът доставил бели обувки със златисти елементи, но папата поискал те да бъдат преработени в изчистен черен вариант.

Както Nike Franchise Low Plus, така и семплите черни папски обувки показват, че папа Лъв XIV предпочита по-скромен и ненатрапчив стил.

Въпреки това, след като вече е бил забелязан с обувки на Nike и предвид любовта му към спортната култура на Чикаго, в интернет вече се шегуват, че остава само въпрос на време Светият отец да се появи и с чифт Air Jordan.

Източник: GQ      
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Как „божествени видения" предсказаха падането на СССР

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Коя е малката Швейцария?

