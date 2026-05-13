Инцидент в Боровец: Работник падна от 3 метра при ремонт на лифт

Р аботник е пострадал, след като е паднал от 3 метра височина, по време на ремонт на лифта в Боровец. Сигналът за инцидента е подаден около 10.00 часа на 12 май, съобщиха от МВР.

Пристигналите на място служители на реда установили, че мъжът е паднал от около три метра височина при обслужване на кабинка към въжената линия.

Пострадалият е транспортиран в болница с фрактура на китка, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.