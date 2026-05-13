Кражба на свещена реликва: Изчезна черепът на светица с "неизчислима" стойност

13 май 2026, 11:45
Ч ешката полиция издирва неизвестен извършител, който е от стъклен реликварий в църква в северната част на страната, причинявайки „неизчислими“ исторически щети.

Света Здислава от Лемберк (около 1220–1252 г.), благородничка, известна със своите милосърдни и благотворителни дела, беше канонизирана от папа Йоан Павел II през 1995 г.

Кражбата е извършена в базиликата „Свети Лаврентий и Света Здислава“ в северния град Яблоне в Подйещеди след 16:00 часа по Гринуич, съобщи говорителката на полицията Дагмар Сохорова.

„Неизвестен извършител е разбил реликвария, в който се е съхранявал черепът, и е избягал от мястото“, заяви тя, цитирана от АФП.

Полицията публикува „некачествен видеозапис“, на който се вижда заподозреният, облечен „вероятно“ в черно и с „вероятно“ бели обувки, като призова гражданите за съдействие.

„Стойността на откраднатия череп все още се установява. Историческата му стойност обаче очевидно е неизчислима“, добави Сохорова.

Пражкият архиепископ Станислав Прибил, който оглавява и Литомержишката епархия, към която принадлежи църквата в Яблоне, определи случилото се като „опустошително“.

Черепът, поставен върху олтар в страничен параклис, „беше обект на почит от поклонници, пътуващи до Яблоне, където Здислава е живяла и работила преди повече от 750 години“, посочи той.

„Не мога да повярвам, че някой извършва обир посред бял ден, за да открадне от църква реликва, чиято стойност е преди всичко историческа“, добави Прибил, който беше назначен за архиепископ на Прага през февруари. 

Източник: БГНЕС    
