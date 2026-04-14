Световната банка очаква взрив на безработицата след войните

П резидентът на Световната банка Аджай Банга предупреди за задаваща се глобална криза с недостига на работни места, която може да се задълбочи след края на военните конфликти в Иран и Украйна, предаде "Ройтерс".

Световната банка: Идва глобална криза на заетостта

По думите му, през следващите 10–15 години около 1,2 милиарда души в развиващите се страни ще навлязат в трудоспособна възраст, но при сегашните икономически тенденции ще бъдат създадени едва около 400 милиона работни места. Това означава потенциален недостиг от близо 800 милиона работни позиции.

Според Банга военният конфликт между САЩ, Израел и Иран засенчва краткосрочно останалите икономически предизвикателства, но не бива да отклонява вниманието от дългосрочните рискове.

Той подчерта необходимостта правителствата и международните институции да работят паралелно както за справяне с текущите кризи, така и за създаване на устойчиви икономически условия. Сред приоритетите са разширяване на достъпа до електричество и чиста вода, както и стимулиране на инвестициите и заетостта.

Безработните в света достигнаха 202 млн. души

От Световната банка посочват, че ще си сътрудничат с развиващите се държави за подобряване на регулаторната среда и премахване на пречките пред бизнеса, включително чрез мерки за прозрачност, борба с корупцията и реформи в трудовото и търговското законодателство.

Банга предупреди, че липсата на достатъчно работни места може да доведе до сериозни последици, включително засилване на нелегалната миграция и глобалната нестабилност. По данни на Организацията на обединените нации към 2025 г. над 117 милиона души по света са разселени.