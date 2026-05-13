Разкриха мащабна схема за фалшиви медицински документи във Варна, има задържан

Ф алшиви документи за работа с хранителни продукти са били изготвяни в продължение на години от 60-годишен мъж от Варна, който е привлечен към наказателна отговорност. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор от Районна прокуратура - Варна, с цел да бъде доведен в съда за определяне на мярка за неотклонение.

Здравни книжки и документи за работа с храни са били сред основните фалшифицирани официални документи, за които мъжът е обвинен, както и за държане на средства за тяхното изготвяне.

Обвиняемият с инициали К.Г. е задържан при специализирана операция на служители от отдел „Икономическа полиция“ при ОД на МВР - Варна, под надзора на Районната прокуратура.

Складове, заведения и обекти за хранене са били проверявани при мащабни процесуални действия, извършени на 12 май. В акцията са участвали и контролни органи от Държавния здравен контрол при РЗИ - Варна. Извършени са претърсвания в частни домове, търговски обекти, медицински складове и заведения за хранене, като са иззети множество документи и предмети, използвани за изготвяне на неистински удостоверения.

Фалшиви медицински документи за служители в хранително-вкусовата промишленост и ресторантьорството са били част от схемата, която според разследването е действала от 2024 г. до момента на задържането.

Установено е, че става дума за документи, удостоверяващи здравословното състояние на граждани и лични здравни книжки, използвани за работа в различни търговски обекти, свързани с хранителния сектор.

Разследването продължава, под ръководството на Районна прокуратура - Варна.

Предстои да бъде внесено в съда искане за постоянно задържане под стража на 60-годишния мъж. Той е известен на органите на реда, но до момента не е осъждан.