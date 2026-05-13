Изпочупени прозорци и покриви, паднали клони: Описват щетите в Трявна след градушката

С илна градушка се разрази вчера над Трявна, като падналите ледени късове бяха с размер на яйце. Получени са множество сигнали от граждани за нанесени материални щети – изпочупени са стъкла на десетки автомобили, прозорци в домакинства, покриви, паднали клони. Това съобщават от Община Трявна.
Жертви и пострадали от стихията няма.
Най-засегната е сградата на СУ "Петко Р. Славейков“ в града, като градушката е изпочупила керемиди по покривната конструкция, вследствие на което са образувани течове по втория етаж на сградата.
Към момента е спряно електрическото захранване, като днес се очаква на място да пристигнат представители на застрахователното дружество, които да огледат щетите по сградата на учебното заведение. Оглед бе извършен и от кмета на Община Трявна, който веднага пристигна на среща с директора г-жа Гергана Ганчева, за да се запознае с обстановката.
Градушка като орех и страшни бури удариха България
- Неучебен ден в СУ "Петко Р. Славейков“
Сформиран бе извънреден кризисен щаб, с оглед на който бе взето решение да се обяви 13 май 2026 г. (сряда) за неучебен ден само за Славейковото училище в града. Издадена е Заповед на кмета на Община Трявна.
Материални щети са нанесени и по цялата фасада на ДГ "Калина“ – гр. Трявна, информира директорът г-жа Ирина Чукова. Вследствие на градушката е счупен и един прозорец в детското заведение.
Към момента няма данни за поражения по сградите и покривите на останалите детски и учебни заведения на територията на град Трявна.
Обстановката и метеорологичните условия продължават да се следят непрекъснато от всички ангажирани институции.