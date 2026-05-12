Счупени стъкла и изхвърчали сифони: Директорката на детската градина в Горна Оряховица разказа за взрива

Десислава Бошнакова обясни, че 53 деца са имали късмет, защото са играели на двора, докато ударната вълна е потрошила северната част на сградата

12 май 2026, 15:39
Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица
Експлозия в близост до детска градина в Горна Оряховица
З а щастие няма пострадали деца при инцидента, който притесни редица жители на Горна Оряховица. Оказа се, че е гръмнала шахта на мръсния канал от канализационната мрежа.

Директорката на седмичната детска градина "Детски свят“ Десислава Бошнакова поясни пред "Фокус", че по време на произшествието в градината е имало общо 53 деца, които вече са по домовете си.

"Родителите дойдоха много бързо и много на време, уплашени от подвеждаща информация за избухнали газови бутилки. За около 1 час успяхме да изпратим всички деца по домовете“, допълни директорката.

Първоначално персоналът на детското заведение е помислил, че някъде е паднала противоградна ракета.

"Оказа се, че е избухнала шахтата на мръсния канали. Евакуирахме децата, те си заминаха по домовете. Следва да бъдат извършени оперативни действия от компетентните органи. За щастие няма пострадали, макар, че предпоставка за инциденти – счупени стъкла и хвръкнали сифони, е имало в детската градина. За щастие по това време децата са били в двора, където са играели и благодарение на това не се е стигнало до по-сериозен инцидент“, обясни директорката.

Счупени са стъклата във фоайето в северната част на сградата. Освен това са хвръкнали тапите на сифоните в кухнята на детското заведение. Капаците на уличните шахти също са изхвръкнали.

"Въпросната избухнала шахта се намира до товарния вход, където се извършват доставките и ако е имало камион или бус, можеше да стане нещо много по-сериозно“, каза още Десислава Бошнакова.

От Община Горна Оряховица увериха, че са осигурили всички планове на канализацията на града на компетентните органи. Тече разследване, а районът ще остане отцепен, докато не е напълно сигурно, че няма предпоставки за нови инциденти.

