Свят

Призоваха хиляди пациенти на зъболекар спешно да се тестват за ХИВ и хепатит

Властите разкриха ужасяваща хигиена в клиника, работила 25 години, но за съжаление липсват архиви за връзка с хората

13 май 2026, 11:19
Призоваха хиляди пациенти на зъболекар спешно да се тестват за ХИВ и хепатит
Източник: iStock/GettyImages

В ластите в Австралия издадоха спешно предупреждение към бившите пациенти на пенсиониран зъболекар, като ги призоваха да се тестват за кръвнопреносими вируси поради „занижени практики за контрол на инфекциите“ в клиниката му, съобщава BBC.

Хиляди пациенти в клиниката на д-р Уилям Там в Стратфийлд (западен Сидни) може да са били изложени на риск от заразяване с хепатит B, хепатит C и ХИВ, се казва в официално изявление на Здравното министерство на щат Нов Южен Уелс, разпространено в сряда.

Зъболекар с 22 хил. пациенти не си миел ръцете

Министерството призова гражданите да посетят лекар и да се изследват, въпреки че отбеляза, че на този етап „рискът е нисък“. Към настоящия момент д-р Там вече е пенсиониран и правата му на практикуващ зъболекар са отнети.

„Лошите практики за контрол на инфекциите в кабинета на д-р Там означават, че всички бивши пациенти могат да бъдат изложени на нисък риск от инфекция с кръвнопреносим вирус, което от своя страна може да има сериозни и дълготрайни последици за здравето“, заяви д-р Лийна Гупта, клиничен директор по обществено здравеопазване в местния здравен окръг на Сидни.

Опасност от масово заразяване със СПИН в САЩ

„Хората с ХИВ, хепатит B или хепатит C може да нямат никакви симптоми в продължение на десетилетия. Ето защо е изключително важно изложените на риск да се тестват, за да могат да започнат подходящо лечение навреме“, допълни д-р Гупта.

Тя поясни, че според властите д-р Там е прегледал хиляди пациенти през последните 25 години, но за съжаление липсва архив с данни, чрез който клиниката да се свърже директно с тях.

Д-р Зейна Наджар, специалист от здравния окръг в Сидни, съобщи на пресконференция в сряда, че през април в клиниката на д-р Там е бил извършен одит. По време на проверката инспекторите са установили лоши за почистване и недостатъчно стерилизирано оборудване. Местните медии съобщават, че зъболекарят се е пенсионирал само две седмици след въпросния одит.

Това не е първият случай, в който австралийските власти се сблъскват с подобни рискове от разпространение на вируси в денталния сектор.

През 2018 г. около 10 000 пациенти в Сидни бяха призовани да си направят кръвни изследвания след потенциално излагане на ХИВ и хепатит в зъболекарска клиника в Хабърфийлд. Миналия октомври пациенти на друга дентална клиника в Мортдейл – предградие в южната част на Сидни – също бяха посъветвани да се тестват, след като на местния зъболекар беше забранено да практикува заради нарушаване на стандартите за инфекциозен контрол.

Австралия зъболекар пациенти контрол на инфекциите кръвнопреносими вируси хепатит ХИВ медицински изследвания спешно предупреждение Сидни
Последвайте ни
Свалиха охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов

Свалиха охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов

„Направиха голяма грешка“: Проф. Кантарджиев за смъртоносния вирус на кораба „Хондиус“

„Направиха голяма грешка“: Проф. Кантарджиев за смъртоносния вирус на кораба „Хондиус“

Свалиха охраната от НСО на Делян Пеевски

Свалиха охраната от НСО на Делян Пеевски

Стегнатата фигура на Деми Мур в Кан отново предизвика възхищение и тревога

Стегнатата фигура на Деми Мур в Кан отново предизвика възхищение и тревога

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Lotus навлиза и при суперколите с хибриден V8 с 1000 „коня“

Lotus навлиза и при суперколите с хибриден V8 с 1000 „коня“

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 1 ден
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 1 ден
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 1 ден
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Цените на горивата в Унгария: Местните зареждат с 20% по-евтино, чужденците плащат пълната цена

Цените на горивата в Унгария: Местните зареждат с 20% по-евтино, чужденците плащат пълната цена

Свят Преди 7 минути

От 10 март 2026 г. цената на бензина (95 октан) е ограничена на 595 форинта за литър, а на дизела – на 615 форинта за литър за превозни средства с унгарска регистрация. За чужденците обаче горивото се продава на свободни пазарни нива, които в момента са с около 20-30% по-високи

<p>След експлозията: Установиха замърсени подземни води в Горна Оряховица&nbsp;</p>

След експлозията в близост до детска градина: Установиха замърсени подземни води в Горна Оряховица

Свят Преди 7 минути

Със замърсените водни течения е създадена опасност за хора, животни и растения, посочват от полицията

<p>&quot;Офицер от КГБ, специалист по манипулация&quot;: Първият премиер на Путин обясни &quot;химията&quot;&nbsp;между руския лидер и Тръмп</p>

"Офицер от КГБ, специалист по манипулация": Първият премиер на Владимир Путин обясни "химията" между руския лидер и Доналд Тръмп

Свят Преди 38 минути

Подходът на Владимир Путин към отношенията с Тръмп е съвсем различен, смята Михаил Касянов

Обвиниха и задържаха шофьора на автобуса, предизвикал смъртоносната катастрофа на „Хемус“

Обвиниха и задържаха шофьора на автобуса, предизвикал смъртоносната катастрофа на „Хемус“

България Преди 40 минути

Прокуратурата повдигна обвинение на 59-годишния водач за тежката катастрофа, отнела човешки живот

Автобус блъсна пешеходец в Пловдив, мъжът е с опасност за живота

Автобус блъсна пешеходец в Пловдив, мъжът е с опасност за живота

България Преди 43 минути

Инцидентът е станал на кръстовище между бул. „Васил Априлов“ и ул. „Любен Каравелов“.

След масовия бой в Габрово: Повдигнаха обвинение на 36-годишен мъж

След масовия бой в Габрово: Повдигнаха обвинение на 36-годишен мъж

България Преди 50 минути

Според прокуратурата на 6 май, около 23:30 часа, той е причинил по хулигански подбуди леки телесни повреди на повече от едно лице

Vivacom Run Fest – първият маратон за служителите на телекома стартира през май

Vivacom Run Fest – първият маратон за служителите на телекома стартира през май

Любопитно Преди 52 минути

Vivacom Run Fest ще премине през Плевен – 9 май, Варна – 16 май, Пловдив – 30 май, Бургас – 6 юни, и ще завърши в София на 14 юни

Разкриха мащабна схема за фалшиви медицински документи във Варна, има задържан

Разкриха мащабна схема за фалшиви медицински документи във Варна, има задържан

България Преди 58 минути

Здравни книжки и документи за работа с храни са били сред основните фалшифицирани официални документи

<p>Хора от цял свят се събират в Трявна</p>

Трявна организира първия международен фестивал "Аз избрах България"

България Преди 59 минути

Събитието ще събере участници от различни държави на 21 и 22 март 2026 г.

Изпочупени прозорци и покриви, паднали клони: Описват щетите в Трявна след градушката

Изпочупени прозорци и покриви, паднали клони: Описват щетите в Трявна след градушката

България Преди 1 час

Жертви и пострадали от стихията няма

Предлагат драстично вдигане на прага за ДДС, за да се спаси малкият бизнес от инфлацията

Предлагат драстично вдигане на прага за ДДС, за да се спаси малкият бизнес от инфлацията

България Преди 1 час

От „Възраждане“ внесоха законопроект в НС, с който искат да облекчат малкия бизнес и да намалят разходите за счетоводство

<p>Берлин губи, Варшава печели? Битката за войските на САЩ започна</p>

След изтеглянето на Тръмп от Германия - фронтовите държави в НАТО се надпреварват за американски войски

Свят Преди 1 час

Съюзници от НАТО вече водят разговори за прием на допълнителни американски сили

Какво съдържаха 50-те среднощни поста, с които Тръмп атакува враговете си

Какво съдържаха 50-те среднощни поста, с които Тръмп атакува враговете си

Свят Преди 1 час

Само часове преди изключително важната си визита в Китай за разговори със Си Дзинпин, американският президент публикува повече от 50 пъти в рамките на тричасов маратон от понеделник вечерта до ранните часове на вторник

Французойка с хантавирус е в критично състояние, броят на заразените вече е 11

Французойка с хантавирус е в критично състояние, броят на заразените вече е 11

Свят Преди 1 час

Трима пътници на круизния кораб "Хондиус" са починали

Необитаеми жилища: България е с 1.7 млн. празни домове, всяко трето домакинство е едночленно

Необитаеми жилища: България е с 1.7 млн. празни домове, всяко трето домакинство е едночленно

България Преди 2 часа

През миналата година България се е сдобила с 37 600 нови жилища, разположени в 6 хиляди нови сгради

Google обедини Android и Chrome OS в нов лаптоп

Google обедини Android и Chrome OS в нов лаптоп

Технологии Преди 2 часа

Googlebook поставя началото на нова категория устройства, която има за цел да акцентира изкуствения интелект Gemini, както и да последва примера на Apple за постепенно сливане на различните операционни системи в една платформа

Всичко от днес

От мрежата

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Жената на Захари Бахаров - до Япония и обратно

Edna.bg

Vivacom Run Fest – първият маратон за служителите на телекома стартира през май

Edna.bg

Бомба от Острова: Манчестър Юнайтед иска Феде Валверде

Gong.bg

Заплатата на Лионел Меси достигна нови върхове

Gong.bg

Свалиха охраната на Делян Пеевски

Nova.bg

Кметът на София освободи ръководството на „Гробищни паркове“

Nova.bg