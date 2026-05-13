Призоваха хиляди пациенти на зъболекар спешно да се тестват за ХИВ и хепатит

В ластите в Австралия издадоха спешно предупреждение към бившите пациенти на пенсиониран зъболекар, като ги призоваха да се тестват за кръвнопреносими вируси поради „занижени практики за контрол на инфекциите“ в клиниката му, съобщава BBC.

Хиляди пациенти в клиниката на д-р Уилям Там в Стратфийлд (западен Сидни) може да са били изложени на риск от заразяване с хепатит B, хепатит C и ХИВ, се казва в официално изявление на Здравното министерство на щат Нов Южен Уелс, разпространено в сряда.

Министерството призова гражданите да посетят лекар и да се изследват, въпреки че отбеляза, че на този етап „рискът е нисък“. Към настоящия момент д-р Там вече е пенсиониран и правата му на практикуващ зъболекар са отнети.

„Лошите практики за контрол на инфекциите в кабинета на д-р Там означават, че всички бивши пациенти могат да бъдат изложени на нисък риск от инфекция с кръвнопреносим вирус, което от своя страна може да има сериозни и дълготрайни последици за здравето“, заяви д-р Лийна Гупта, клиничен директор по обществено здравеопазване в местния здравен окръг на Сидни.

„Хората с ХИВ, хепатит B или хепатит C може да нямат никакви симптоми в продължение на десетилетия. Ето защо е изключително важно изложените на риск да се тестват, за да могат да започнат подходящо лечение навреме“, допълни д-р Гупта.

Тя поясни, че според властите д-р Там е прегледал хиляди пациенти през последните 25 години, но за съжаление липсва архив с данни, чрез който клиниката да се свърже директно с тях.

Д-р Зейна Наджар, специалист от здравния окръг в Сидни, съобщи на пресконференция в сряда, че през април в клиниката на д-р Там е бил извършен одит. По време на проверката инспекторите са установили лоши за почистване и недостатъчно стерилизирано оборудване. Местните медии съобщават, че зъболекарят се е пенсионирал само две седмици след въпросния одит.

Това не е първият случай, в който австралийските власти се сблъскват с подобни рискове от разпространение на вируси в денталния сектор.

През 2018 г. около 10 000 пациенти в Сидни бяха призовани да си направят кръвни изследвания след потенциално излагане на ХИВ и хепатит в зъболекарска клиника в Хабърфийлд. Миналия октомври пациенти на друга дентална клиника в Мортдейл – предградие в южната част на Сидни – също бяха посъветвани да се тестват, след като на местния зъболекар беше забранено да практикува заради нарушаване на стандартите за инфекциозен контрол.