Свалиха охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов

"Това по-скоро прилича на емоционално, недай Боже политическо решение, но не и институционално", заяви Томислав Дончев

Обновена преди 20 минути / 13 май 2026, 11:57
Защо НСО охраняваше Бойко Борисов и Делян Пеевски: Факти и закон

Свалиха охраната от НСО на Делян Пеевски

Обвиниха и задържаха шофьора на автобуса, предизвикал смъртоносната катастрофа на „Хемус“

Изпочупени прозорци и покриви, паднали клони: Описват щетите в Трявна след градушката

Необитаеми жилища: България е с 1.7 млн. празни домове, всяко трето домакинство е едночленно

От фермата до количката: Защо зеленчуците поскъпват тройно до крайния потребител?

Кабинетът „Радев“ с първо редовно заседание и ключови кадрови промени

Катастрофата на "Хемус": Разследването продължава, какво се знае до момента

С валиха охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

По-рано лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че е бил информиран за решение на Специализираната комисия към НСО, с което се прекратява охраната му от Националната служба за охрана. Същата мярка е предприета и по отношение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев.

По думите на Дончев това по-скоро прилича на "емоционално, недай Боже политическо решение, но не и институционално". 

"Тук не става дума за Борисов, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР, с традиционни проблеми с организираната престъпност", заяви той.

От думите му стана ясно, че решението е взето след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО.

"Не очаквайте да политизирам темата. Сигурността на министър-председателя е първостепенен въпрос, аз не бих подценявал и сигурността на бившите министри-председатели, защото в България имаме исторически проблем с живота и сигурността на бившите министри-председатели", каза още депутатът от ГЕРБ.

По думите му оттук нататък въпросът със сигурността на Бойко Борисов, както и на всеки български гражданин е ангажимент на държавата, на правителството и на министър-председателя.

"На фона на това, че преди седмица или две има данни за заплаха за сигурността на г-н Борисов, оттук нататък цялата отговорност за неговата сигурност е на Радев", заяви пред журналисти Тома Биков от ГЕРБ.

В първия ден на новото Народно събрание "Продължаваме промяната" предложиха законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана предвижда ограничаване на кръга лица, които могат да получават охрана от НСО, като се премахват досегашни основания за автоматично предоставяне на такава на народни представители и други лица – включително Борисов и Пеевски в момента. Сходен законопроект депозираха в деловодството на НС и „Демократична България". Те също предложиха да бъде свалена охраната на лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС - Делян Пеевски. 

След като през декември Пеевски поиска преразглеждане на необходимостта да бъде охраняван, през януари НС прие, но след прегласуване отхвърли идеята НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности.

Депутатите първоначално приеха на първо четене промени, които предвиждаха НСО да охранява само лицата, заемащи висши държавни длъжности. Това се случи със 115 гласа "за", 95 "против" и 9 "въздържали се". Впоследствие обаче, след прегласуване, предложението беше отхвърлено - с 99 гласа "за", 95 "против" и 28 "въздържали се".

Измененията в Закона за Националната служба за охрана предвиждат охраната на други политици, срещу които има някаква заплаха, да бъде поета от МВР и по-конкретно - от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".

По закон Националната служба за охрана предоставя охрана на определени държавни длъжностни лица, както и на лица, за които е налице конкретна оценка за застрашеност, изготвена по съответния ред. Решенията за предоставяне, промяна или прекратяване на охрана се вземат въз основа на оценка на риска и по предложение на специализирана комисия.

Комисията по чл. 23 от Закона за НСО разглежда наличието на основания за охрана и периодично извършва преглед на обстоятелствата, при които тя е предоставена. При промяна на оценката за сигурност охранителният режим може да бъде изменен или прекратен.

Националната служба за охрана е специализирана държавна структура, която осигурява непосредствена физическа защита на определени лица и обекти от национално значение. Решенията за охрана се основават на законови критерии, свързани със сигурността и защитата от потенциални заплахи.

Източник: БГНЕС    
Защо НСО охраняваше Бойко Борисов и Делян Пеевски: Факти и закон

Свалиха охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Коя е малката Швейцария?

Какво е кратом и опасен ли е? Всичко за растителното вещество с опиоиден ефект

Близо два тона животински продукти без документи бяха иззети на "Капитан Андреево"

Денков с първи коментар за свалената охрана на Пеевски

Samsung отхвърля твърденията на Дуа Липа за неправомерно използване на лика на певицата

След експлозията в близост до детска градина: Установиха замърсени подземни води в Горна Оряховица

Цените на горивата в Унгария: Местните зареждат с 20% по-евтино, чужденците плащат пълната цена

От 10 март 2026 г. цената на бензина (95 октан) е ограничена на 595 форинта за литър, а на дизела – на 615 форинта за литър за превозни средства с унгарска регистрация. За чужденците обаче горивото се продава на свободни пазарни нива, които в момента са с около 20-30% по-високи

Кражба на свещена реликва: Изчезна черепът на светица с "неизчислима" стойност

Инцидент в Боровец: Работник падна от 3 метра при ремонт на лифт

„Надежда за цялото човечество": Додик с признание за Владимир Путин

"Офицер от КГБ, специалист по манипулация": Първият премиер на Владимир Путин обясни "химията" между руския лидер и Доналд Тръмп

Автобус блъсна пешеходец в Пловдив, мъжът е с опасност за живота

Призоваха хиляди пациенти на зъболекар спешно да се тестват за ХИВ и хепатит

След масовия бой в Габрово: Повдигнаха обвинение на 36-годишен мъж

Vivacom Run Fest – първият маратон за служителите на телекома стартира през май

Разкриха мащабна схема за фалшиви медицински документи във Варна, има задържан

Трявна организира първия международен фестивал "Аз избрах България"

