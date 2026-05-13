Свалиха охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов

С валиха охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

По-рано лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че е бил информиран за решение на Специализираната комисия към НСО, с което се прекратява охраната му от Националната служба за охрана. Същата мярка е предприета и по отношение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев.

Свалиха охраната от НСО на Делян Пеевски

По думите на Дончев това по-скоро прилича на "емоционално, недай Боже политическо решение, но не и институционално".

"Тук не става дума за Борисов, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР, с традиционни проблеми с организираната престъпност", заяви той.

От думите му стана ясно, че решението е взето след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО.

"Не очаквайте да политизирам темата. Сигурността на министър-председателя е първостепенен въпрос, аз не бих подценявал и сигурността на бившите министри-председатели, защото в България имаме исторически проблем с живота и сигурността на бившите министри-председатели", каза още депутатът от ГЕРБ.

По думите му оттук нататък въпросът със сигурността на Бойко Борисов, както и на всеки български гражданин е ангажимент на държавата, на правителството и на министър-председателя.

"На фона на това, че преди седмица или две има данни за заплаха за сигурността на г-н Борисов, оттук нататък цялата отговорност за неговата сигурност е на Радев", заяви пред журналисти Тома Биков от ГЕРБ.

Защо НСО охраняваше Бойко Борисов и Делян Пеевски: Факти и закон

В първия ден на новото Народно събрание "Продължаваме промяната" предложиха законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана предвижда ограничаване на кръга лица, които могат да получават охрана от НСО, като се премахват досегашни основания за автоматично предоставяне на такава на народни представители и други лица – включително Борисов и Пеевски в момента. Сходен законопроект депозираха в деловодството на НС и „Демократична България". Те също предложиха да бъде свалена охраната на лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС - Делян Пеевски.

След като през декември Пеевски поиска преразглеждане на необходимостта да бъде охраняван, през януари НС прие, но след прегласуване отхвърли идеята НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности.

Депутатите първоначално приеха на първо четене промени, които предвиждаха НСО да охранява само лицата, заемащи висши държавни длъжности. Това се случи със 115 гласа "за", 95 "против" и 9 "въздържали се". Впоследствие обаче, след прегласуване, предложението беше отхвърлено - с 99 гласа "за", 95 "против" и 28 "въздържали се".

Измененията в Закона за Националната служба за охрана предвиждат охраната на други политици, срещу които има някаква заплаха, да бъде поета от МВР и по-конкретно - от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".

По закон Националната служба за охрана предоставя охрана на определени държавни длъжностни лица, както и на лица, за които е налице конкретна оценка за застрашеност, изготвена по съответния ред. Решенията за предоставяне, промяна или прекратяване на охрана се вземат въз основа на оценка на риска и по предложение на специализирана комисия.

Комисията по чл. 23 от Закона за НСО разглежда наличието на основания за охрана и периодично извършва преглед на обстоятелствата, при които тя е предоставена. При промяна на оценката за сигурност охранителният режим може да бъде изменен или прекратен.

Националната служба за охрана е специализирана държавна структура, която осигурява непосредствена физическа защита на определени лица и обекти от национално значение. Решенията за охрана се основават на законови критерии, свързани със сигурността и защитата от потенциални заплахи.