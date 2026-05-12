Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица

П олицията в Горна Оряховица изяснява причините за гръм в кв. „Калтинец“, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията. По първоначална информация става дума за проблем с канализационните шахти в квартала, уточниха от полицията.
При постъпилия сигнал изпратените на място дежурни екипи са установени шахти с отместени капаци. Децата от намираща се в близост седмична детска градина са изведени от заведението невредими. Пострадали граждани няма. Причините са в процес на изясняване.
Експлозия в близост до детска градина в Горна Оряховица
На мястото има екипи на полицията и пожарната.
Там са и директорите на Областната дирекция на полицията във Велико Търново и на противопожарната служба.
Уведомени са прокуратурата, регионалната екоинспекция и всички институции, имащи отношение. Работата по изясняване на случая продължава.