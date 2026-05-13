Саудитска Арабия пресече „червената линия“ и атакува Иран

Саудитските атаки, за които не е съобщавано по-рано, отбелязват първия случай, в който е известно кралството директно да е извършвало военни действия на иранска земя, и показват, че то става много по-смело в защитата си срещу своя основен регионален съперник

13 май 2026, 11:01
С аудитска Арабия е предприела множество неоповестени удари срещу Иран в отговор на атаки, извършени в кралството по време на войната в Близкия изток, заявиха двама западни служители, запознати с въпроса, и двама ирански служители.

Саудитските атаки, за които не е съобщавано по-рано, отбелязват първия случай, в който е известно кралството директно да е извършвало военни действия на иранска земя, и показват, че то става много по-смело в защитата си срещу своя основен регионален съперник.

Ударите, нанесени от саудитските военновъздушни сили, се оценяват като извършени в края на март, съобщиха двамата западни служители. Единият заяви само, че това са били „удари тип „око за око“ в отговор на случаите, когато Саудитска Арабия беше ударена“, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Агенцията не е успяла да потвърди какви са били конкретните цели. В отговор на искане за коментар, висш служител на саудитското външно министерство не адресира директно въпроса дали са били извършени удари. Иранското външно министерство не отговори на искането за коментар.

Саудитска Арабия, която има дълбоки военни отношения със Съединените щати, традиционно разчита на американската армия за защита, но 10-седмичната война остави кралството уязвимо за атаки, които пробиха американския военен чадър.

Арабските държави от Залива започнаха да отвръщат

Саудитските удари подчертават разширяването на конфликта – и степента, до която войната, започнала, когато САЩ и Израел нанесоха въздушни удари по Иран на 28 февруари, е въвлякла по-широкия Близък изток по начини, които не са били публично признати.

След ударите на САЩ и Израел, Иран порази всичките шест държави от Съвета за сътрудничество в Залива с ракети и дронове, атакувайки не само американски военни бази, но и граждански обекти, летища и петролна инфраструктура, и затвори Ормузкия проток, нарушавайки световната търговия.

Обединените арабски емирства също извършиха военни удари по Иран, съобщи Wall Street Journal в понеделник. Заедно, действията на Саудитска Арабия и Емирствата разкриват конфликт, чийто истински мащаб е останал до голяма степен скрит – конфликт, в който монархиите от Залива, подложени на ирански атаки, са започнали да отвръщат.

Но техният подход не е идентичен. ОАЕ заеха по-твърда позиция, стремейки се да накарат Иран да плати цената и влизайки само рядко в публична дипломация с Техеран.

Междувременно Саудитска Арабия се опитваше да предотврати ескалацията на конфликта и поддържаше редовен контакт с Иран, включително чрез посланика на Техеран в Рияд. Той не отговори на искане за коментар.

Висшият служител на саудитското външно министерство не адресира директно въпроса дали е било постигнато споразумение за деескалация с Иран, но каза: „Ние потвърждаваме последователната позиция на Саудитска Арабия, застъпваща се за деескалация, самообладание и намаляване на напрежението в името на стабилността, сигурността и просперитета на региона и неговите народи“.

Удари, последвани от деескалация

Иранските и западните служители заявиха, че Саудитска Арабия е уведомила Иран за ударите и това е било последвано от интензивен дипломатически ангажимент и саудитски заплахи за по-нататъшно отплащане, което е довело до разбирателство между двете страни за деескалация.

Али Ваез, директор на проекта за Иран в Международната кризисна група, заяви, че ответните саудитски удари по Иран, последвани от разбирателство за деескалация, биха „показали прагматично признание и от двете страни, че неконтролираната ескалация носи неприемливи разходи“. Подобна последователност от събития би показала „не доверие, а споделен интерес от налагане на граници на конфронтацията, преди тя да се е разраснала в по-широк регионален конфликт“.

Неформалната деескалация влезе в сила през седмицата, преди Вашингтон и Техеран да се споразумеят за прекратяване на огъня в техния по-широк конфликт на 7 април. Белият дом не отговори на искане за коментар.

Един от иранските служители потвърди, че Техеран и Рияд са се съгласили да деескалират, казвайки, че ходът е имал за цел да „прекрати враждебните действия, да защити взаимните интереси и да предотврати ескалацията на напрежението“. 

Отдавна в противоречие, Иран и Саудитска Арабия, двете водещи шиитски и сунитски мюсюлмански сили в Близкия изток, подкрепят противникови групи в конфликти в целия регион. Постигнатото с посредничеството на Китай разведряване през 2023 г. ги накара да възобновят връзките си, включително прекратяване на огъня между подкрепяните от Иран хуси в Йемен и Саудитска Арабия, което оттогава се спазва.

Тъй като Червено море остана отворено за корабоплаване, Саудитска Арабия успя да продължи да изнася петрол по време на целия конфликт, за разлика от повечето държави от Залива, и така успя да остане сравнително изолирана.

Кралството избегна „Пещта на унищожението“, казва принц 

В авторска статия в притежавания от Саудитска Арабия вестник Arab News през уикенда, бившият шеф на саудитското разузнаване принц Турки ал-Файсал улови сметките на кралството, пишейки, че „когато Иран и други се опитаха да завлекат кралството в пещта на унищожението, нашето ръководство избра да изтърпи болките, причинени от съсед, за да защити живота и собствеността на своите граждани“.

Ударите на Саудитска Арабия последваха седмици на нарастващо напрежение. На пресконференция в Рияд на 19 март саудитският външен министър принц Файсал бин Фархан заяви, че кралството „си запазва правото да предприеме военни действия, ако се сметне за необходимо“. Три дни по-късно Саудитска Арабия обяви военното аташе на Иран и четирима служители на посолството за персона нон грата.

Иран ограничи директните удари по кралството, казват източници

До края на март дипломатическите контакти и заплахата от страна на Саудитска Арабия да възприеме по-твърд подход, подобен на този на ОАЕ, и да отвърне по-нататък, доведоха до разбирателство за деескалация, твърдят западните източници.

От повече от 105 атаки с дронове и ракети срещу Саудитска Арабия през седмицата от 25-31 март, броят им падна на малко над 25 между 1-6 април, според изчисления на Ройтерс на база изявления на саудитското министерство на отбраната.

Снарядите, изстреляни по Саудитска Арабия в дните преди по-широкото прекратяване на огъня, бяха оценени от западни източници като произхождащи от Ирак, а не от самия Иран, което показва, че Техеран е ограничил преките удари, докато съюзническите групи са продължили да действат. Саудитска Арабия извика посланика на Ирак на 12 април, за да протестира срещу атаки от иракска територия.

Саудитско-иранската комуникация продължи дори когато се появи напрежение в началото на по-широкото прекратяване на огъня между Иран и САЩ, когато саудитското министерство на отбраната съобщи за 31 дрона и 16 ракети, изстреляни по кралството на 7-8 април.

Скокът подтикна Рияд да обмисли отмъщение срещу Иран и Ирак, докато Пакистан разположи изтребители, за да успокои кралството, и призова към сдържаност, докато дипломацията набираше темпо.

