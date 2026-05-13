След масовия бой в Габрово: Повдигнаха обвинение на 36-годишен мъж

Р айонната прокуратура в Габрово задържа 36-годишен мъж за участие в масовото сбиване, възникнало на публично място в града на 6 май, съобщиха от обвинението.

По образуваното досъдебно производство с постановление от 12 май като обвиняем е привлечен 36-годишният К.М. от Габрово. Според прокуратурата на 6 май, около 23:30 часа, той е причинил по хулигански подбуди леки телесни повреди на повече от едно лице. По данни на държавното обвинение, чрез удари с ръка в областта на лицето на В.А., е причинено счупване на хрущяла на носа, а чрез удари с крака на С.Г. са причинени повърхностна охлузна рана в областта на главата и комоцио.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. От прокуратурата уточняват, че той е осъждан за престъпления против собствеността и по транспорта и е изтърпявал наказание „лишаване от свобода“, но към момента на извършване на деянието е бил реабилитиран.

За престъплението, в което е обвинен К.М. законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ до три години.

Действията по разследването продължават под ръководството на Районната прокуратура в Габрово.

Общественото напрежение в Габрово възникна след масово сбиване, станало на 6 май на улица „Митко Палаузов“ в града. Случаят придоби широка публичност след разпространени в социалните мрежи записи от охранителни камери. Според полицията и прокуратурата конфликтът е възникнал между съседи и няма етнически характер.

След инцидента в града бяха организирани няколко протеста с искания за повече сигурност и институционална реакция. Областният управител свика спешна среща на институциите и призова за деескалация на напрежението. На третата демонстрация присъства изпълняващият длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи Георги Кандев, който съобщи, че Инспекторатът на МВР започва проверки в Областната дирекция на МВР – Габрово във връзка с действията на полицията след инцидента.

В сряда областният управител на Габрово Асен Даскалов обяви приемен ден за въпроси на гражданите в следствие на протестите.