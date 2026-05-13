След масовия бой в Габрово: Повдигнаха обвинение на 36-годишен мъж

Според прокуратурата на 6 май, около 23:30 часа, той е причинил по хулигански подбуди леки телесни повреди на повече от едно лице

13 май 2026, 11:13
Р айонната прокуратура в Габрово задържа 36-годишен мъж за участие в масовото сбиване, възникнало на публично място в града на 6 май, съобщиха от обвинението.

Девет души в ареста след сбиване в Габрово

По образуваното досъдебно производство с постановление от 12 май като обвиняем е привлечен 36-годишният К.М. от Габрово. Според прокуратурата на 6 май, около 23:30 часа, той е причинил по хулигански подбуди леки телесни повреди на повече от едно лице. По данни на държавното обвинение, чрез удари с ръка в областта на лицето на В.А., е причинено счупване на хрущяла на носа, а чрез удари с крака на С.Г. са причинени повърхностна охлузна рана в областта на главата и комоцио.

Масов бой в Габрово, има пострадал

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. От прокуратурата уточняват, че той е осъждан за престъпления против собствеността и по транспорта и е изтърпявал наказание „лишаване от свобода“, но към момента на извършване на деянието е бил реабилитиран.

За престъплението, в което е обвинен К.М. законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ до три години.

Действията по разследването продължават под ръководството на Районната прокуратура в Габрово.

Общественото напрежение в Габрово възникна след масово сбиване, станало на 6 май на улица „Митко Палаузов“ в града. Случаят придоби широка публичност след разпространени в социалните мрежи записи от охранителни камери. Според полицията и прокуратурата конфликтът е възникнал между съседи и няма етнически характер. 

Боят в Габрово: Кои са участниците и защо се стигна до напрежението

След инцидента в града бяха организирани няколко протеста с искания за повече сигурност и институционална реакция. Областният управител свика спешна среща на институциите и призова за деескалация на напрежението. На третата демонстрация присъства изпълняващият длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи Георги Кандев, който съобщи, че Инспекторатът на МВР започва проверки в Областната дирекция на МВР – Габрово във връзка с действията на полицията след инцидента. 

В сряда областният управител на Габрово Асен Даскалов обяви приемен ден за въпроси на гражданите в следствие на протестите.

Източник: Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов    
Свалиха охраната от НСО на Делян Пеевски

„Направиха голяма грешка": Проф. Кантарджиев за смъртоносния вирус на кораба „Хондиус"

Стегнатата фигура на Деми Мур в Кан отново предизвика възхищение и тревога

„Надежда за цялото човечество": Додик с признание за Владимир Путин

Как да избегнете капаните на бързите кредити и скритите такси

Lotus навлиза и при суперколите с хибриден V8 с 1000 „коня"

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Как „божествени видения" предсказаха падането на СССР
Как „божествени видения" предсказаха падането на СССР

Празник е! Вижте кой има имен ден днес
Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Коя е малката Швейцария?
Коя е малката Швейцария?

Цените на горивата в Унгария: Местните зареждат с 20% по-евтино, чужденците плащат пълната цена

Цените на горивата в Унгария: Местните зареждат с 20% по-евтино, чужденците плащат пълната цена

Свят Преди 6 минути

От 10 март 2026 г. цената на бензина (95 октан) е ограничена на 595 форинта за литър, а на дизела – на 615 форинта за литър за превозни средства с унгарска регистрация. За чужденците обаче горивото се продава на свободни пазарни нива, които в момента са с около 20-30% по-високи

<p>След експлозията: Установиха замърсени подземни води в Горна Оряховица&nbsp;</p>

След експлозията в близост до детска градина: Установиха замърсени подземни води в Горна Оряховица

Свят Преди 6 минути

Със замърсените водни течения е създадена опасност за хора, животни и растения, посочват от полицията

<p>&quot;Офицер от КГБ, специалист по манипулация&quot;: Първият премиер на Путин обясни &quot;химията&quot;&nbsp;между руския лидер и Тръмп</p>

"Офицер от КГБ, специалист по манипулация": Първият премиер на Владимир Путин обясни "химията" между руския лидер и Доналд Тръмп

Свят Преди 37 минути

Подходът на Владимир Путин към отношенията с Тръмп е съвсем различен, смята Михаил Касянов

Обвиниха и задържаха шофьора на автобуса, предизвикал смъртоносната катастрофа на „Хемус“

Обвиниха и задържаха шофьора на автобуса, предизвикал смъртоносната катастрофа на „Хемус“

България Преди 39 минути

Прокуратурата повдигна обвинение на 59-годишния водач за тежката катастрофа, отнела човешки живот

Призоваха хиляди пациенти на зъболекар спешно да се тестват за ХИВ и хепатит

Призоваха хиляди пациенти на зъболекар спешно да се тестват за ХИВ и хепатит

Свят Преди 43 минути

Властите разкриха ужасяваща хигиена в клиника, работила 25 години, но за съжаление липсват архиви за връзка с хората

Разкриха мащабна схема за фалшиви медицински документи във Варна, има задържан

Разкриха мащабна схема за фалшиви медицински документи във Варна, има задържан

България Преди 57 минути

Здравни книжки и документи за работа с храни са били сред основните фалшифицирани официални документи

<p>Хора от цял свят се събират в Трявна</p>

Трявна организира първия международен фестивал "Аз избрах България"

България Преди 58 минути

Събитието ще събере участници от различни държави на 21 и 22 март 2026 г.

Саудитска Арабия пресече „червената линия“ и атакува Иран

Саудитска Арабия пресече „червената линия“ и атакува Иран

Свят Преди 1 час

Саудитските атаки, за които не е съобщавано по-рано, отбелязват първия случай, в който е известно кралството директно да е извършвало военни действия на иранска земя, и показват, че то става много по-смело в защитата си срещу своя основен регионален съперник

Изпочупени прозорци и покриви, паднали клони: Описват щетите в Трявна след градушката

Изпочупени прозорци и покриви, паднали клони: Описват щетите в Трявна след градушката

България Преди 1 час

Жертви и пострадали от стихията няма

Предлагат драстично вдигане на прага за ДДС, за да се спаси малкият бизнес от инфлацията

Предлагат драстично вдигане на прага за ДДС, за да се спаси малкият бизнес от инфлацията

България Преди 1 час

От „Възраждане“ внесоха законопроект в НС, с който искат да облекчат малкия бизнес и да намалят разходите за счетоводство

<p>Берлин губи, Варшава печели? Битката за войските на САЩ започна</p>

След изтеглянето на Тръмп от Германия - фронтовите държави в НАТО се надпреварват за американски войски

Свят Преди 1 час

Съюзници от НАТО вече водят разговори за прием на допълнителни американски сили

Какво съдържаха 50-те среднощни поста, с които Тръмп атакува враговете си

Какво съдържаха 50-те среднощни поста, с които Тръмп атакува враговете си

Свят Преди 1 час

Само часове преди изключително важната си визита в Китай за разговори със Си Дзинпин, американският президент публикува повече от 50 пъти в рамките на тричасов маратон от понеделник вечерта до ранните часове на вторник

Французойка с хантавирус е в критично състояние, броят на заразените вече е 11

Французойка с хантавирус е в критично състояние, броят на заразените вече е 11

Свят Преди 1 час

Трима пътници на круизния кораб "Хондиус" са починали

Необитаеми жилища: България е с 1.7 млн. празни домове, всяко трето домакинство е едночленно

Необитаеми жилища: България е с 1.7 млн. празни домове, всяко трето домакинство е едночленно

България Преди 2 часа

През миналата година България се е сдобила с 37 600 нови жилища, разположени в 6 хиляди нови сгради

Google обедини Android и Chrome OS в нов лаптоп

Google обедини Android и Chrome OS в нов лаптоп

Технологии Преди 2 часа

Googlebook поставя началото на нова категория устройства, която има за цел да акцентира изкуствения интелект Gemini, както и да последва примера на Apple за постепенно сливане на различните операционни системи в една платформа

Не с реч, а с кецове: Папа Лъв XIV шашна света с Nike

Не с реч, а с кецове: Папа Лъв XIV шашна света с Nike

Свят Преди 2 часа

Това не е първият случай, в който обувките на папа Лъв XIV предизвикват коментари

