България

Трявна организира първия международен фестивал "Аз избрах България"

Събитието ще събере участници от различни държави на 21 и 22 март 2026 г.

13 май 2026, 11:04
Източник: Община Трявна

П ървото издание на Международния фестивал „Аз избрах България“ ще се състои на 21 и 22 март 2026 г. в центъра на Трявна пред Народно читалище „Пенчо Славейков – 1871“. Това съобщи Юлияна Цанева – младши експерт „Медийна политика и връзки с обществеността“ при Община Трявна.

Фестивалът ще се проведе под мотото „Различни корени - един дом“ и има за цел да събере на едно място култури, традиции и лични истории на хора от различни държави, които са избрали България за свой дом. Събитието се организира от Община Трявна и ще се проведе в дните около настъпването на Първа пролет.

Очаква се в проявата да участват гости от редица европейски страни, сред които Чехия, Италия, Испания, Англия, Германия, Франция, Република Северна Македония, Сърбия, Швейцария, Полша, Турция, Русия и други.

Първият фестивален ден ще бъде посветен на чужденците, които са избрали да живеят в България. Участници от различни държави ще разкажат личните си истории за пътя към страната ни, за срещата си с българската култура и за причините да останат тук. В програмата са включени музикални изпълнения на чуждестранни артисти, кулинарни демонстрации и дегустации на ястия от различни национални кухни, както и представяне на традиции, занаяти и културни практики от различни страни.

Кулминацията на първия ден ще бъде концертът „Молитва за България“ на фолклорната певица Поли Паскова. По-късно вечерта небето над Трявна ще бъде озарено от дрон шоу „Аз избрах България“, което ще бъде първият подобен светлинен спектакъл в града.

Вторият ден на фестивала ще бъде посветен на българските традиции и духовното наследство на страната. Публиката ще може да присъства на фолклорни концерти, демонстрации на народни носии, представяне на традиционни занаяти и дегустации на български храни. В програмата ще се включат и деца, и млади изпълнители.

В рамките на фестивала ще бъдат организирани творчески пространства, арт работилници, демонстрации на занаяти и срещи между участници и публика, насърчаващи културния обмен. Част от събитията ще се излъчват на живо в YouTube канала „Аз избрах…“, като представените истории ще бъдат включени и в късометражен филм.

Входът за всички събития е свободен.

Организаторите посочиха, че фестивалът се осъществява по проекта „Живото наследство на Трявна“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-11.022 – „Ново поколение местни политики за култура за малки общини“. Проектът цели насърчаване на културния живот и съхраняването на местното наследство чрез нови инициативи и събития.

Български традиции Трявна Международен фестивал Аз избрах България Културен обмен Чужденци в България Народно читалище Пенчо Славейков Фолклор Местно наследство Арт работилници Кулинарни демонстрации
