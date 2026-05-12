България

Експлозия в близост до детска градина в Горна Оряховица

Всички деца са били изведени навън своевременно

Обновена преди 45 минути / 12 май 2026, 13:21
Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица

Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица
Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието
ГЕРБ-СДС ще подкрепи внесените от

ГЕРБ-СДС ще подкрепи внесените от "Прогресивна България" законопроекти
Катастрофата на

Катастрофата на "Хемус": Единият шофьор с 45 нарушения, другият - с положителен тест за наркотици
Константин Проданов: КЗК ще може да забранява необосновано високи цени

Константин Проданов: КЗК ще може да забранява необосновано високи цени
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Тежка катастрофа със загинал и пострадали на АМ „Хемус”

Тежка катастрофа със загинал и пострадали на АМ „Хемус”
Шофьор остана без книжка заради закон, който още не е бил в сила

Шофьор остана без книжка заради закон, който още не е бил в сила

В зрив в канализационна шахта вдигна на крак институциите в Горна Оряховица и наложи спешна евакуация на деца и персонал от намираща се наблизо детска градина. Инцидентът е станал в квартал „Калтинец“, а по случая тече проверка на полицията и компетентните служби.

Взрив във Ветово, евакуираха детска градина, има и ранен

По информация на NOVA експлозията е избухнала в канализацията в района. Пристигналите на място екипи са установили шахти с отместени капаци, като според първоначалните данни те буквално са били изхвърлени във въздуха след взрива.

По неофициална информация вероятната причина е запушена канализация и натрупване на метан, който е довел до експлозията. От района се е усещала и силна миризма на сяра.

След подадения сигнал към мястото незабавно са изпратени екипи на полицията и пожарната. От Областната дирекция на МВР във Велико Търново съобщиха, че причините за инцидента все още се изясняват.

Децата от намиращата се в близост седмична детска градина са били изведени своевременно и невредими от сградата. По информация на институциите няма пострадали граждани.

Районът е бил отцепен, а на място са извършени проверки от разследващи екипи, служители на ВиК, пожарната и Регионалната инспекция по околната среда и водите.

На място са пристигнали и директорите на Областната дирекция на полицията във Велико Търново и на регионалната противопожарна служба. За случая са уведомени прокуратурата, екоинспекцията и всички институции, имащи отношение към инцидента.

Работата по установяване на точните причини за взрива продължава.

Източник: Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова; NOVA    
Взрив Детска градина Горна Оряховица Евакуация Деца Полиция Пожарна Инцидент Обезопасяване Разследване
Последвайте ни
Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица

Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица

Без прецедент: Всички 50 най-горещи точки на планетата се оказаха в една държава

Без прецедент: Всички 50 най-горещи точки на планетата се оказаха в една държава

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието

Методът „Топлин“: Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2“ стана глобален тренд за справяне със стреса

Методът „Топлин“: Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2“ стана глобален тренд за справяне със стреса

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
De Tomaso P900 има V12, който ще крещи с 10 200 об/мин и 900 к.с. в 900 кг купе

De Tomaso P900 има V12, който ще крещи с 10 200 об/мин и 900 к.с. в 900 кг купе

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 6 часа
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 6 часа
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 7 часа
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Любопитно Преди 36 минути

Иран разширява оперативната военна зона в Ормузкия проток

Иран разширява оперативната военна зона в Ормузкия проток

Свят Преди 40 минути

Техеран вече разглежда района като стратегическа зона

Ефектът „Whimsy“: Защо поколението Z избра капризната жизнерадост пред отчаянието?

Ефектът „Whimsy“: Защо поколението Z избра капризната жизнерадост пред отчаянието?

Любопитно Преди 1 час

Младите хора от Gen Z се борят с масови съкращения, икономически застой и инфлация, която изяжда покупателната им способност

Снимката е илюстративна

Изчезнали туристи бяха открити мъртви и прегърнати след изригване на вулкан

Свят Преди 1 час

Двама сингапурци загинаха прегърнати под каменни отломки на индонезийския остров Халмахера; жертвите са пренебрегнали забраната за изкачване на вулкана Дуконо заедно с група от още 20 души

Айлийн Уанг

Шпионски скандал в САЩ: Коя е американска кметица, която подаде оставка и призна, че е таен агент на Китай

Свят Преди 1 час

Бившата кметица на Аркадия се съгласи да се признае за виновна за участие в нелегална операция за чуждестранно влияние и разпространение на пропаганда, дирижирана от Пекин

<p>Ще се оттегли ли Киър Стармър от поста премиер на Великобритания?</p>

Стармър: Няма да се оттегля от поста премиер на Великобритания

Свят Преди 1 час

Междувременно британският вестник "Телеграф" съобщи, че още петима членове на кабинета са призовали Стармър да подаде оставка

Русия обяви край на примирието с Украйна

Русия обяви край на примирието с Украйна

Свят Преди 1 час

Противовъздушната отбрана на Москва съобщи за активни действия през последното денонощие

Хакери вече използват AI: Как да се предпазим

Хакери вече използват AI: Как да се предпазим

Технологии Преди 1 час

Специалисти на Google обявиха, че са предотвратили първата мащабна хакерска атака, която използва изкуствен интелект, за да постигне целите си и да атакува уязвими устройства и системи преди те да получат нужните софтуерни ъпдейти за защита

<p>&quot;Булгаргаз&quot; предлага по-ниска цена на природния газ за юни</p>

"Булгаргаз" предлага с 1% по-ниска цена на природния газ за юни

Теми в развитие Преди 1 час

Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението

Среща с букет цветя: Владимир Путин заведе учителката си по немски език на вечеря

Среща с букет цветя: Владимир Путин заведе учителката си по немски език на вечеря

Свят Преди 1 час

"Путин е толкова прекрасен и състрадателен човек"

Снимката е архивна

Притиснат от войната в Иран: Тръмп спешно заминава за Китай, за да спасява рейтинга си

Свят Преди 1 час

Сринатият рейтинг от конфликта с Техеран принуждава американския президент да търси спешна външнополитическа победа в Пекин, но амбициите му са свити до минимални икономически сделки и тактическо примирие

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Разградско го издирва (СНИМКА)

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Разградско го издирва (СНИМКА)

България Преди 2 часа

71-годишният Нутфула Хюсеин Ахмед е напуснал дома си около 6:00 ч. в понеделник и оттогава е в неизвестност

Спрете стареенето с 6 ключови навика след 60 години

Спрете стареенето с 6 ключови навика след 60 години

Любопитно Преди 2 часа

Разберете какво точно трябва да се направи, за да останем енергични и здрави след 60-годишна възраст

Акумулаторна, безжична, портативна почистваща система!

Акумулаторна, безжична, портативна почистваща система!

Любопитно Преди 2 часа

Високо налягане за мощно измиване

По контракта "Боташ": Shell ще достави 1 танкер LNG до терминал в Турция

По контракта "Боташ": Shell ще достави 1 танкер LNG до терминал в Турция

Свят Преди 2 часа

Общо пет компании са подали оферти в процедурата за доставка на един товар LNG в размер на 1 000 000 мегаватчаса

„Ще те изкормя и закопая“: Рецидивист преби с кристален пепелник жената, с която живее в „Люлин“

„Ще те изкормя и закопая“: Рецидивист преби с кристален пепелник жената, с която живее в „Люлин“

България Преди 2 часа

Софийска районна прокуратура повдигна две тежки обвинения срещу 44-годишния Й.С. и поиска от съда постоянното му оставане в ареста след бруталния среднощен терор в условията на домашно насилие

Всичко от днес

От мрежата

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

„Брънч за начинаещи“ с ексклузивна премиера в NOVA PLAY

Edna.bg

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Edna.bg

„Къртицата“ в Реал Мадрид е разкрита?

Gong.bg

Ботев Пловдив: Тошко ще се върне по-силен и ще ни поведе към Купата на България

Gong.bg

Взрив до детска градина в Горна Оряховица, полицията проверява химическо предприятие (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Жълт код за силен вятър в сряда, ще има валежи и градушки

Nova.bg