Експлозия в близост до детска градина в Горна Оряховица

Шофьор остана без книжка заради закон, който още не е бил в сила

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Катастрофата на "Хемус": Единият шофьор с 45 нарушения, другият - с положителен тест за наркотици

В зрив в канализационна шахта вдигна на крак институциите в Горна Оряховица и наложи спешна евакуация на деца и персонал от намираща се наблизо детска градина. Инцидентът е станал в квартал „Калтинец“, а по случая тече проверка на полицията и компетентните служби.

Взрив във Ветово, евакуираха детска градина, има и ранен

По информация на NOVA експлозията е избухнала в канализацията в района. Пристигналите на място екипи са установили шахти с отместени капаци, като според първоначалните данни те буквално са били изхвърлени във въздуха след взрива.

По неофициална информация вероятната причина е запушена канализация и натрупване на метан, който е довел до експлозията. От района се е усещала и силна миризма на сяра.

След подадения сигнал към мястото незабавно са изпратени екипи на полицията и пожарната. От Областната дирекция на МВР във Велико Търново съобщиха, че причините за инцидента все още се изясняват.

Децата от намиращата се в близост седмична детска градина са били изведени своевременно и невредими от сградата. По информация на институциите няма пострадали граждани.

Районът е бил отцепен, а на място са извършени проверки от разследващи екипи, служители на ВиК, пожарната и Регионалната инспекция по околната среда и водите.

На място са пристигнали и директорите на Областната дирекция на полицията във Велико Търново и на регионалната противопожарна служба. За случая са уведомени прокуратурата, екоинспекцията и всички институции, имащи отношение към инцидента.

Работата по установяване на точните причини за взрива продължава.