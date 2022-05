След 30 години присъствие: McDonald's напуска Русия

McDonald's обяви, че е започнал процедури за пълното му излизане от руския пазар, където присъства от 30 години, като ще продължи да плаща на служителите си, докато бъде намерен купувач, вероятно до седмица, предадоха световните агенции. Компанията подчерта, че иска да се увери, че те ще бъдат назначени от новия собственик.

Американската верига за бързо хранене затвори, макар и временно, всичките си заведения през март, след началото на руската инвазия в Украйна.

"Хуманитарната криза, породена от войната в Украйна, както и все по-непредвидимите условия за развиване на дейност, накараха "Макдоналдс" да стигне до извода, че не може повече да остане собственик на дейностите си в Русия", се казва в комюнике на компанията. Руските дейности на веригата ще бъдат продадени на местен инвеститор, уточнява гигантът в бързото хранене.

Breaking News: McDonald’s is selling its business in Russia after 32 years in the country, where it served as a potent symbol of U.S.-style capitalism.https://t.co/mDJioTe5Al