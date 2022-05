"Shell" започва да закрива бензиностанции в Русия

Англо-нидерландската петролна компания Shell планира да продаде бензиностанциите си в Русия на "Лукойл" и спря да продава гориво в тях, съобщи ТАСС.

Напълно е спряна продажбата на гориво на бензиностанциите, включени в сделката с "Лукойл", а магазините и кафенетата продължават работа, посочи представител на Shell. Той не уточни кога ще бъдат закрити и те.

It is the first big deal in the oil and gas sector since most western companies pledged to leave the country following the invasion of Ukraine https://t.co/N9OaX1kyU3