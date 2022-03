Призиви за бойкот на Coca-Cola, McDonald's и PepsiCo в Русия

Т ри украински вериги супермаркети изтеглиха продуктите на Coca-Cola от рафтовете на магазините. За това ни разказват от The Independent.

Хаштаговете #BoycottCocaCola, #BoycottPepsi и #BoycottMcDonalds станаха известни в Twitter.

Coca Cola is continuing to sell their products in Russia.#BoycottCoke — Stephen King (@StephenKing) March 5, 2022

Призивите за бойкот нарастват, тъй като компаниите досега не са се присъединили към редиците на други големи световни фирми за изтеглянето си от Русия.

Десетки големи корпорации, включително Apple и Netflix, спряха операциите в страната през 10-те дни, откакто президентът Владимир Путин започна пълномащабна атака срещу Украйна.

McDonald's, Coca-Cola и PepsiCo сега са подложени на нарастващ натиск както от политически фигури, така и от потребители на социални медии да изтеглят бизнеса си от страната.

Украинската верига супермаркети Novus заяви в петък, че ще спре да продава продукти на Coca-Cola – включително Coca-Cola, Fanta, Schweppes и минерална вода BonAqua – като нарече компанията „безсрамна“, че продължава да „работи за нашествениците в пълна сила“.

„Нашата верига супермаркети вече не си сътрудничи с компанията Coca-Cola, която продължава да работи на територията на агресора“, пише компанията във Facebook. "Изоставяме всички продукти, принадлежащи на марката."

Веригата супермаркети Fozzy Group също заяви, че изтегля продукти от рафтовете и спира всички бъдещи доставки.

„От днес премахваме всички продукти от рафтовете на магазините и спираме всички бъдещи доставки“, казаха от компанията, според Интерфакс-Украйна.

.@CocaCola and @Pepsi are facing harsh criticism after news of their continued operations in Russia amid the invasion of Ukraine. That led #BoycottCocaCola and #BoycottPepsi to trend on Twitter, with many people swearing off products from both companies. — Jon Cooper (@joncoopertweets) March 5, 2022

Varus също се включи в бойкота, като се позова на „официалната позиция на компанията Coca-Cola да продължи дейността си на пазара на страната-агресор“. Бойкотът започна, след като руският държавен медиен източник ТАСС съобщи в четвъртък, че компанията е обещала да запази бизнеса си отворен в страната.

Говорител на Coca-Cola Hellenic Bottling Company, твърди, че „всички оперативни, производствени и логистични съоръжения на Coca-Cola в Русия работят“. „Ние сме напълно отговорни към партньорите, обществото и хилядите наши служители в Русия. Нашият основен приоритет е безопасността на нашите служители“, каза говорителят.

В четвъртък компанията пусна изявление, в което се казва, че дарява 1 милион евро за подкрепа на движението на Червения кръст в Украйна, както и дарения за организации на Червения кръст в съседните нации Румъния, Унгария, Словакия и Полша. „Докато това са нашите действия днес, ние ще продължим да следим отблизо ситуацията“, казаха от компанията. Компанията не спомена Русия в изявлението и призова за „мир в региона“.

Междувременно нито McDonald's, нито PepsiCo пуснаха изявления за войната на Русия срещу Украйна.

Контролерът на щата Ню Йорк Томас ДиНаполи изпрати писмо до няколко големи компании, включително McDonald's и PepsiCo в петък, призовавайки ги да спрат операциите в Русия. Той предупреди компаниите, че те са изправени пред „значителни и нарастващи рискове, свързани със законодателството, спазването, оперативните, човешките права и рискове за персонала и репутацията“, като продължават да правят бизнес в страната.

Бойкотът от тяхна страна би изиграл основна роля за „осъждането на ролята на Русия в фундаменталното подкопаване на международния ред“, пише той, според Ройтерс.

Писмото е изпратено и до други големи фирми, включително гигантите за красота Estee Lauder Cosmetics и Coty, сладкарския гигант Mondelez и FMCG компанията Kimberly-Clark.

I'm not lovin' it. @McDonalds is continuing to do business as normal in Russia, which means the corporate and sales taxes it pays there DIRECTLY support Putin's illegal and murderous war in Ukraine. #BoycottMcDonalds pic.twitter.com/Kh7eWIuqUJ — Incunabula (@incunabula) March 4, 2022

McDonalds има 847 ресторанта в Русия, като страната представлява около 9% от общите му приходи, според уебсайта на компанията.

За PepsiCo Русия направи около 4% от глобалните си приходи миналата година, като компанията твърди, че е най-големият производител на храни и напитки в страната.