Първи думи на Саркози след „изтощителни“ 3 седмици в затвора

Малко по-рано стана ясно, че съдия е постановил, че Саркози може да изтърпи остатъка от присъдата си в домашен арест

10 ноември 2025, 15:39
Никола Саркози   
Б ившият президент Никола Саркози, който ще бъде освободен от затвора, заяви пред съда че трите му седмици зад решетките са били „кошмар“. Той се яви пред съда чрез видеовръзка от затвора и съобщи, че тези седмици са били „изтощителни“, пише английското издание The Guardian.

Той влезе в затвора La Santé в Париж на 21 октомври, след като съд в Париж му наложи петгодишна присъда за участие в криминален заговор по схема за набиране на средства за президентската му кампания през 2007 г. от режима на покойния либийски диктатор Муамар Кадафи.

Саркози отрича вина и е подал жалба срещу присъдата,

като нов процес по жалбата е насрочен за следващата пролет. Миналия месец съдът постанови, че поради „изключителната тежест“ на присъдата, той трябва да влезе в затвора, докато се разглежда обжалването.

В понеделник апелативен съд в Париж одобри искането на Саркози за освобождаване с условие да изтърпи присъдата си в домашен арест под строг съдебен контрол. Според условията на освобождаването му на Саркози е забранено да комуникира с каквито и да е служители на министерството на правосъдието. Също така му е забранено да говори с други замесени в делото и не може да напуска Франция.

На заседание в понеделник, облечен в тъмносин костюм, Саркози се яви чрез видеовръзка от затвора, седнал на маса с присъствието на адвокатите си. Той каза пред съда:

„Искам да изкажа благодарност към всички служители в затвора, които са изключително човечни и направиха този кошмар поносим

– защото това наистина е кошмар.“

Той заяви: „Никога не съм имал намерение и не съм искал да искам от г-н Кадафи каквото и да е финансиране... Никога няма да призная нещо, което не съм направил... Никога не съм си представял, че на 70-годишна възраст ще бъда в затвора. Това е изпитание, наложено ми с насилие. Признавам, че е трудно, много трудно. Оставя отпечатък върху всеки затворник, защото е изтощително“.

Саркози е държан в изолация за негова собствена сигурност,

в индивидуална килия с площ около 9 кв.м, с отделен душ и тоалетна. Двама гардове заемат съседната килия, за да осигурят безопасността му. Френското седмично издание Le Point съобщи, че Саркози е ял само кисело мляко в затвора, защото се е страхувал, че храната може да е замърсена с храчки. Той е имал условия да готви сам, но е отказал, според изданието, цитиращо анонимни източници.

Социалните медии на Саркози миналата седмица публикуваха видео с големи купчини писма, картички и пратки, включително колажи, шоколад и книги, изпратени до него. „Нито едно писмо няма да остане без отговор“, съобщи акаунтът му. „Историята още не е приключила“.

