Саркози поиска от съда да го освободи от затвора, докато трае апелативното производство

Обновена преди 1 час / 10 ноември 2025, 11:08
Източник: Getty Images

А пелативен съд в Париж ще реши днес дали бившият френски президент Никола Саркози, който излежава петгодишна присъда във връзка с аферата с Либия, може да бъде освободен от затвора, предаде ДПА.

След като беше осъден на пет години затвор, Саркози беше задържан преди три седмици по разпореждане на съда за временно изпълнение на присъдата му, въпреки че той я обжалва.

Адвокатите на 70-годишния Саркози веднага подадоха молба за освобождаването му, като се очаква съдът да се произнесе по нея още тази сутрин.

Саркози поиска от съда да разпореди освобождаването му от затвора, докато изчаква апелативното производство. Той направи това броени седмици след като започна да излежава петгодишна присъда по обвинение за набиране на незаконни средства от Либия за президентската си кампания, предаде Ройтерс.

След като изслуша Саркози, неговия адвокат и прокурора, съдът заяви, че ще се произнесе по молбата за освобождаване в 13:30 ч. местно време (14:30 ч. българско време).

Либийската афера се основава върху твърденията, че Саркози е получил незаконни средства от режима на тогавашния либийски държавен глава Муамар Кадафи през 2007 г., за да финансира предизборната си кампания за президент.

Наказателният съд в Париж не намери директни доказателства за това обвинение, но посочи в заключенията си, че Саркози и негови близки съучастници са се опитали да получат средства от режима. По този начин съдът обвини Саркози в участие в престъпна организация.

В съвременната история на Франция никой бивш президент не е получавал толкова тежка присъда. От своя страна Саркози постоянно изтъкваше, че е невинен. 

Адвокатът на Никола Саркози подаде молба за освобождаването му от затвора

Миналата седмица българският президент Румен Радев призова за освобождаването на Саркози. Той направи това на церемонията, на която удостои с Почетния знак на президента посланика на Великобритания в Либия в периода 2002-2006 г. Антъни Лейдън за неговите изключителни заслуги към България, проявени чрез лична ангажираност и професионален принос за освобождаването на българските медицински сестри.

Позволете ми да използвам този тържествен момент, за да отдам още едно признание за забележителна съпричастност и на един френски политик - по онова време президент на Франция - който заедно със своята съпруга положи огромни усилия за освобождаването на нашите медици, каза Радев. Днес той е в затвора и се нуждае от нашата подкрепа и съпричастност, с които да изразим истинската си благодарност. Затова аз подкрепям декларациите на президентите Петър Стоянов и Георги Първанов, на бивши министри, политици и общественици, които са приели каузата за неговото освобождаване за свой дълг, и отправям своя призив и към европейските политици и общественици - за освобождаването на президента Саркози, заяви държавният глава.

Българските медици са арестувани в Бенгази на 9 февруари 1999 г. и прекарват в затворите в Либия общо 2755 дни. Българските медицински сестри Кристияна Вълчева, Нася Ненова, Валентина Сиропуло, Валя Червеняшка, Снежана Димитрова, палестинският лекар Ашраф ал-Хаджудж, който тогава вече е с българско гражданство, и д-р Здравко Георгиев, се завръщат в България на 24 юли 2007 година. На 24 юли 2007 г. медиците отпътуват за София с френски правителствен самолет, придружавани от съпругата на президента на Франция Никола Саркози – Сесилия Саркози, и европейския комисар за външните отношения и европейската политика на добросъседство Бенита Фереро-Валднер. 

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
