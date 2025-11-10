Никола Саркози излиза от затвора

Б ившият френски президент Никола Саркози ще излезе на свобода днес, след като парижки съд постанови освобождаването му само три седмици след началото на петгодишната му присъда, съобщава Independent.

70-годишният Саркози, който беше държавен глава на Франция между 2007 и 2012 г., ще бъде освободен под съдебен надзор,

реши съдът. Той може да бъде задължен да носи електронна гривна, докато живее в дома си заедно със съпругата си Карла Бруни. Освен това може да му бъде поискан парична гаранция и ще трябва редовно да се явява пред властите като част от условията за освобождаването му.

През септември Саркози беше признат за виновен в престъпно сдружаване заради опитите на негови сътрудници да осигурят финансиране на предизборната му кампания през 2007 г. от покойния либийски лидер Муамар Кадафи. Той беше оправдан по всички други обвинения, включително за корупция и незаконно финансиране на кампания.

На 21 октомври Саркози беше изпратен в известния парижки затвор La Santé, където според съобщения е бил подиграван от други затворници, а адвокатите му веднага подадоха молба за освобождаването му.

В понеделник, по време на видеовръзка от затвора, Саркози заяви, че животът в затвора е „много тежък“ и „изтощителен“ за него. Той последователно отрича вина и твърди, че е жертва на отмъщение и омраза.

„Никога не съм си представял, че ще преживея затвор на 70 години. Това изпитание ми бе наложено, и аз го преживях. Тежко е, много тежко,“ каза той. „Бих казал дори – мъчително.“

По време на 50-минутното изслушване Саркози отново заяви своята невинност:

„Никога няма да призная нещо, което не съм извършил“, каза той и добави: „Боря се истината да възтържествува.“

На заседанието тази сутрин присъстваха съпругата му Карла Бруни и двамата му най-големи синове. Бруни пристигна облечена изцяло в черно и със слънчеви очила, докато синовете Пиер и Жан се прибраха у дома преди произнасянето на решението.

Саркози все още ще трябва да се яви на въззивен процес, който се очаква да се проведе следващата година. В резултат на подадената жалба съдът трябваше да реши дали той да остане в ареста, докато тече производството.

Съгласно френското законодателство, задържането преди процес е възможно само ако алтернативни мерки – като домашен арест – се считат за неефективни.

Делото на Саркози беше укрепено от позицията на прокурора, който препоръча бившият президент да бъде освободен под строг съдебен контрол, с забрана за контакт с други обвиняеми и свидетели по делото.

По-нисш съд постанови през септември, че Саркози трябва да влезе в затвора дори при обжалване, поради „изключителната тежест на случая“.

Следователите смятат, че Саркози е обещал да помогне за възстановяване на международния имидж на Кадафи, в замяна на финансова подкрепа.

Либия беше замесена в атентата над Локърби срещу полета Pan Am 103 през 1988 г., при който загинаха 270 души.

Съдът призна Саркози за виновен в престъпно сдружаване,

но не установи, че той е получил или използвал средства за президентската си кампания.

Освен това Саркози е обект на отделно разследване по обвинение, че е съучастник в манипулиране на свидетели.