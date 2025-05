Скандалната връзка на Еманюел и Брижит Макрон: От афера ученик-учител до шамар

К огато в понеделник сутринта се появи видеозапис, на който Брижит Макрон бута с ръка лицето на съпруга си, френския президент Еманюел Макрон, докато пристигат във Виетнам, шокиращият момент беше само последният в една връзка, която е изпълнена със скандали, пише New York Post .

Държавният глава е едва 15-годишен - възрастта за съгласие във Франция - през 1993 г., когато се запознава с госпожа Брижит Озиер, 39-годишна гимназиална учителка, в католическия лицей „Ла Провидънс“ в Амиен, където е съученик и на най-голямата ѝ дъщеря Лоранс.

„На 15-годишна възраст Макрон имаше зрелостта на 25-годишен“, заяви бившият учител по спорт на Макрон Даниел Лелеу, според Bloomberg и добавя:

„Той предпочиташе да прекарва времето си в разговори с учителите, а не със съучениците си“.

Според биографията на първата дама на Франция, озаглавена „Брижит Макрон: една необуздана жена“ от Маел Брюн, семейството на Брижит е разбрало за аферата през лятото на 1994 г., след като е заловило двамата да плажуват около басейна в дома на родителите на учителката.

Връзката между отличника и неговата учителка по литература и драма предизвика скандал. Местните жители изпращат анонимни писма до централата на известната фабрика за шоколад и макарони, управлявана от семейството на Брижит, в които осъждат аферата.

Според Брюн съседи, приятели и врагове също плюят по вратите на бъдещата първа дама на Франция.

„От ден на ден приятелите ѝ, с които тя планираше ваканция, отказваха да говорят с нея“, пише тя.

По-късно Еманюел споменава за ранния романс, когато казва: „Говорихме за всичко. И аз открих, че винаги сме се познавали“, съобщава Daily Mail.

По това време Брижит е омъжена за банкера Андре-Луи Озиер, с когото има три деца.

Според Брунс Озиер приема новината за увлечението на съпругата си по тийнейджъра „като шамар в лицето“.

Последвалият им развод се проточва в продължение на десетилетие.

През това време Еманюел в крайна сметка напуска Амиен, за да прекара последната си година в престижна парижка гимназия в Париж, но разстоянието не помрачава страстта, която двамата с Брижит изпитват един към друг.

„Главата ми беше объркана“, разкрива Брижит в рядко интервю, дадено за изданието Paris Match. „Казвах си, че той ще се влюби в някоя на неговата [собствена] възраст. Това не се случи.“

Еманюел продължава да учи политика и международни отношения в университета, а двамата продължават да се виждат.

„Всеки петък след урока ни по испански той тичаше до гарата и се качваше на влака“, разказва Гаспар Ганцер, който е учил заедно с Макрон в университета в Страсбург.

В крайна сметка двойката се омъжва през есента на 2007 г. - годината, в която разводът на Брижит е окончателно финализиран. Той е на 29 години. Тя е на 54 години.

Сватбата се състои в кметството на крайбрежния град Льо Туке - същото място, където Брижит се омъжва за първия си съпруг през 1974 г. и където семейството ѝ притежава къща за отдих. Брижит носи къса бяла рокля. Присъстват трите ѝ деца, както и други членове на семейството и родителите на Еманюел.

Brigitte: Do I look fat?



Emmanuel Macron: *thinks for 2 seconds*



Brigitte: **SLAP** pic.twitter.com/RH5PsS34n4