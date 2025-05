Г-жа Макрон удря френския президент (ВИДЕО)

О фисът на френския президент Еманюел Макрон призна, че съпругата му Бриджит го е ударила по време на кавга, след като кадри показват как първата дама сякаш отблъсква лицето на мъжа си, докато самолетът им каца за официално посещение във Виетнам.

Шокиращо видео на инцидента, заснето от информационната агенция Associated Press

в Ханой в неделя вечерта, показва как вратата на самолета на френския президент се отваря, за да го покаже. След това ръцете на Бриджит се показват отляво на отворената врата, докато тя поставя двете си ръце върху лицето на съпруга си и го блъска, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

French President Emmanuel Macron's office downplayed an incident in which his wife, Brigitte, appeared to push his face away as he arrived in Vietnam to begin a Southeast Asian tour. "It was a moment of closeness," the Elysee Palace official said.https://t.co/rW1WcKBbvO pic.twitter.com/2S0ZqDa8Z6