Шамарът на Брижит: Щяхме ли да се смеем, ако го беше направил Еманюел Макрон?

А ко сте скролвали социалните медии през последните дни, вероятно сте видели популярния видеоклип, в който първата дама на Франция Брижит Макрон изглежда, че удря шамар или побутва по лицето президента Еманюел Макрон, докато слизат от самолета в Ханой, Виетнам.

Моментът беше кратък, но драматичен. Без думи, без контекст, само с ръка в лицето, малко физическо напрежение и много въпроси. И както се очакваше, интернет направи това, което винаги прави - избухна в мемове, шеги и горещи коментари.

Но сред мемовете и подигравките си струва да спрем и да се запитаме: Какво би станало, ако ролите бяха разменени?

Щяхме ли все още да се смеем?

Инцидентът, с който започва всичко

Малко предистория: Макрон пристигат във Виетнам на официално дипломатическо посещение. Фотоапаратите следяха всяко движение, фотографите снимаха и точно когато слязоха от самолета, Брижит се появи, за да побутне съпруга си по лицето - бърза ръка по бузата. Това не беше драматичен шамар, но беше достатъчен, за да привлече вниманието.

От Елисейския дворец побързаха да омаловажат инцидента, като го нарекоха „закачлив“ момент между отдавна женената двойка. Според някои съобщения това се е случило след малка караница в самолета, а общото послание на официалните източници беше следното: "Спокойно, всички. Те просто се забавляваха."

The puppet president of France, Emmanuel Macron has been slapped in the face publicly by the creature masquerading as his wife. pic.twitter.com/PBQbxJSvwJ