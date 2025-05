Е манюел Макрон отрече да е имал "семеен скандал" със съпругата си при пристигането им в Ханой и призова към спокойствие, предаде АФП.

Г-жа Макрон удря френския президент (ВИДЕО)

"Шегувахме се със съпругата ми, както правим често [...] От три седмици някакви хора гледат видеа и си мислят, че съм си поделил пакетче кокаин, че съм се сдърпал с турския президент, а сега пък имам семеен скандал с жена ми. Нищо от това не е вярнo, [...] така че всички трябва да се успокоят", каза френският президент пред журналисти в Ханой.

