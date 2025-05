Макрон пристигна във Виетнам

П резидентът на Франция Еманюел Макрон пристигна в Ханой, във Виетнам, предаде Франс прес.

Оттам започва визитата му в три азиатски държави, която ще продължи 6 дни.

Макрон е придружаван от първата дама Брижит.

🇻🇳🇫🇷 French President Emmanuel Macron and his spouse Brigitte Macron arrived in Hà Nội Sunday night, commencing their State visit on May 25-27, at the invitation of President Lương Cường.



📷 VNA/VNS Photos An Đăng pic.twitter.com/IN2S0mdzRt