Скандален кардинал ще затвори ковчега на папа Франциск

А мерикански кардинал, обвинен в прикриване на случаи на сексуално насилие от духовници, е посочен като играещ официална роля в церемониите за затваряне на ковчега на папа Франциск и за неговото погребение, предаде CNN.

Кардинал Роджър Махони, пенсионираният архиепископ на Лос Анджелис, е сред група от деветима кардинали и малък брой свещеници и епископи, които ще участват в ритуалите, включително погребението на папата в базиликата "Санта Мария Маджоре".

89-годишният Махони се оттегля като архиепископ през 2011 г. Той е освободен от всичките си официални задължения в архиепископията през 2013 г.

Американският кардинал обаче е посочен като участващ в предстоящите церемонии като кардинал-свещеник - титла в рамките на Колегията на кардиналите. Колегията включва кардинали-дякони, кардинали-свещеници и кардинали-епископи.

Махони заема висша позиция сред кардиналите-свещеници, тъй като е един от най-дългогодишно служили. Тези, които са служили по-дълго от него, са на деветдесет години.

Говорител на Светия престол заяви, че Махони участва, защото е най-старшият "наличен" кардинал-свещеник, който може да вземе участие в церемониите, тъй като други не могат да присъстват.

