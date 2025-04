„Благодаря, че ме върна на площада“ – последните думи на папа Франциск

П апа Франциск почина на 21 април 2025 г. на 88-годишна възраст. През последните месеци от живота си беше болен, но непосредствената причина за смъртта му е инсулт. Последния си ден той прекара на площад „Свети Петър“, сред хилядите вярващи, празнуващи Великден.

Vatican news разказва как са преминали последните часове от живота на папа Франциск и на кого отправи едно от последните си „благодаря“ малко преди да си отиде.

Massimiliano Strappetti, the late Pope's personal healthcare assistant, recounts Pope Francis' ardent desire to be among the faithful on Easter Sunday, recalling that some of his final words were "Thank you for bringing me back to the Square."https://t.co/1dMMlI7ce1