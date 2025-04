Между традициите и историята – какво се знае за предстоящото погребение на папа Франциск

Т ази събота светът ще се сбогува с починалия в началото на седмицата папа Франциск. Траурната служба ще започне точно в 10 часа местно време на емблематичния площад „Свети Петър“. След приключването ѝ, тялото на Светия отец ще бъде положено в намиращата се в сърцето на Рим базилика „Санта Мария Маджоре“ – нещо, което самият той пожелал в завещанието си. Той също така поискал да бъде погребан „в земята, просто, без особена украса“, само с надпис на латински с неговото име – Franciscus. Историците припомнят, че последният папа, погребан извън Ватикана, е починалият през 1903 г. Лъв XIII.

Pope Francis' casket has been transferred to St. Peter's Basilica in the Vatican City for the public to bid farewell, but it is not his final resting place. What were his burial wishes? https://t.co/k1qaR4tEdw