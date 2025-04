Монахиня прекрачи протокола за последно сбогом с папа Франциск

В ъзрастната монахиня и дългогодишнeн близък приятел на папа Франциск получи разрешение да наруши строгия ватикански протокол по време на прощаването с покойния понтифик в базиликата Свети Петър. Френско-аржентинската монахиня сестра Женевиев Жанингрос – приятелка на Франциск повече от четири десетилетия – бе заснета в първия ден от поклонението пред тленните останки на папата, напускайки определеното пространство за посетители, за да се помоли непосредствено до ковчега на именития духовен водач.

Зоната около ковчега традиционно е достъпна само за кардинали, епископи и свещеници, но 81-годишната сестра Жанингрос бе допусната там в знак на уважение към дълбокото им приятелство. Видеозаписите, бързо разпространили се в социалните мрежи, показват как Жанингрос, подкрепяна от служител, пристъпва отвъд червеното въже, което загражда ковчега.

С черна забрадка и дълбоко синьо расо, тя стоеше почтително от едната страна на открития ковчег и плачеше.

Франциск често я наричал с обич „L’enfant terrible“ – малкото дете, което не се подчинява на правилата. В разтърсващ емоционален момент монахинята се разплака, притискайки ръце към лицето си само на метри от тялото на покойния папа. Тя попи сълзите си с кърпичка и остана притихнала за кратко, преди да се отдалечи. Въпреки нарушаването на строгите правила, никой от охраната не се намеси, позволявайки на близката приятелка на понтифика един личен миг на раздяла.

Дългогодишно приятелство и мисия

Връзката между сестра Жанингрос и папа Франциск датира още от годините му като кардинал Хорхе Марио Берголио, архиепископ на Буенос Айрес. Общата им отдаденост към хората в най-уязвимите обществени групи и болката от аржентинската диктатура ги сближава още повече.

Съприкосновенията им не са ограничени само до личното приятелство. През юли тази година папата лично посети Жанингрос в Остия, Рим, за да признае нейния дългогодишен хуманитарен труд. Срещата, състояла се в Луна Парк, публично показа уважението и възхищението на Франциск към монахинята, посветила живота си на подпомагане на маргинализирани общности.

