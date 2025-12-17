Тръмп нареди блокада на "санкционираните петролни танкери" към Венецуела

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп нареди блокада на всички „санкционирани петролни танкери“ към Венецуела, засилвайки натиска върху лидера на страната Николас Мадуро, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че това явно цели задушаване на икономиката на южноамериканската страна.

President Trump orders a "total and complete blockade" of sanctioned oil tankers coming to and leaving from Venezuela. Follow live updates. https://t.co/LiPH8uDuEj pic.twitter.com/BhdYmfl2l2 — CNN (@CNN) December 17, 2025

Ескалацията следва завземането миналата седмица от американските сили на петролен танкер край бреговете на Венецуела. Необичайният ход беше последван от струпването на военни сили в региона. В публикация в социалните мрежи, обявяваща блокадата, Тръмп заяви, че Венецуела използва петрол за финансиране на наркотрафик и други престъпления и обеща да продължи концентрирането на военни сили.

„Венецуела е напълно обградена от най-голямата армада, събирана някога в историята на Южна Америка. Тя само ще става по-голяма и шокът за тях ще бъде като нищо, което са виждали досега – докато не върнат на САЩ целия петрол, земя и други активи, които преди това ни откраднаха“, отбеляза Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

NOW - Trump orders a total blockade of all sanctioned oil tankers, cutting off access to and from Venezuela. pic.twitter.com/B6vn4ZR3oU — BREAKING: (@Breaking_HLO) December 17, 2025

Венецуела, която има най-големите доказани петролни запаси в света и произвежда около 1 милион барела на ден, отдавна разчита на приходите от петрол за своята икономика. Откакто администрацията на Тръмп започна да налага петролни санкции на Венецуела през 2017 г., правителството на Мадуро разчита на сенчест флот от танкери без флаг, за да внася контрабандно суров петрол в глобалните вериги за доставки.