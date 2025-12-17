Народното събрание ще разгледа редовния Бюджет за 2026

П арламентът ще разгледа на първо четене проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавния бюджет за 2026 г. Предложението за включване на точките в дневния са обсъдени на консултации на председателки съвет, обяви председателят на Народното събрание Рая Назарян.

Законопроектът за Държавното обществено осигуряване (ДОО) беше одобрен на първо четене миналата седмица, преди кабинетът „Желязков“ да подаде оставка.

В дневния ред за днес е и първото четене на т.нар. удължителен бюджет за 2026 г., който вчера беше одобрен от бюджетната комисия.

Четири комисии в НС гледат проектобюджета за 2026 г.

Зам.-председателят на парламентарната група ГЕРБ-СДС Деница Сачева поясни вчера, че редовният бюджет не е изтеглен, той е минал през комисии и реално би могъл да бъде подложен на първо гласуване. Тя уточни, че въпросът ще бъде обсъден днес на председателски съвет.

В дневния ред за утре, по искане на Александър Рачев и Тошко Йорданов от „Има такъв народ“, беше включено второто четене на промени в Семейния кодекс.

Отхвърлени бяха няколко предложения на парламентарни групи от опозицията за допълване на програмата.

Мнозинството не прие искането на председателя на парламентарната група „Възраждане“ Костадин Костадинов първа точка за днес да бъде изслушване на Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет.

Не бе одобрено и предложението на „Възраждане" в петък да бъдат изслушани министрите в оставка на регионалното развитие Иван Иванов, на околната среда Манол Генов, и на земеделието Георги Тахов, за изсичане на 40 дка гора в квартал в Смолян за строеж на фотоволтаични централи.

Напрежение в НС: бюджетите за здраве и осигуряване влязоха в зала без комисии

Не се прие искането на Радослав Рибарски от „Продължаваме промяната-Демократична България“ да бъдат изслушани министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков, Валентин Николов, изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг, изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй за придобиване на недвижим имот, особена територия от АЕЦ „Козлодуй“ и апортирането му в капитала на „АЕЦ-Козлодуй - Нови мощности" ЕАД.

Отхвърлено беше предложението на Ивайло Мирчев от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) НС да разгледа днес проект на решение за създаване на временна комисия за установяване на факти за употреба на нерегламентирана сила на правоохранителните органи срещу медии, граждани и бизнеси по време на протестите от края на ноември и началото на декември.

Мнозинството не прие предложението на Явор Божанков от ПП-ДБ първа точка за днес да бъде проект на решение за сваляне имунитета на Ивайло Чорбов от „Възраждане“ .