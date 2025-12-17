Шокиращи случаи в Самоков, момиче заплашва с нож, а момче удря с бокс друго дете

М алолетни деца в Самоков са предадени на прокуратурата.

Момиче заплашило с нож, а 11-годишно момче е ударило с бокс в лицето друго дете.

Работата по първия случай започнала след получена жалба от жителка на Самоков, че малолетната й дъщеря е била заплашена с нож и обиждана от друго момиче пред дома им.

Полицейските служители установили, че извършителка на деянието е 13-годишна, позната на инспекторите Детска педагогическа стая, съобщават от полицията.

В хода на проведените оперативно-издирвателни действия по получен сигнал, че момче и нанесло удар с бокс в лицето на друго, служители на РУ-Самоков разкрили, че автор на деянието е 11-годишен.

Материалите и по двата случая са докладвани в прокуратурата с оглед прилагане разпоредбите на чл. 61, ал.1 от НК.