Равин Ели Шлангер, баща на пет деца, е първата погребана жертва на атаката край Сидни

Погребалната служба за равин Ели Шлангер се проведе в сряда в синагогата „Хабад“ в Бондай

17 декември 2025, 08:25
П ървата от 15-те жертви на терористична атака по време на еврейски фестивал край Сидни беше погребана, предаде ДПА.

Погребалната служба за равин Ели Шлангер се проведе в сряда в синагогата „Хабад“ в Бондай, на около един километър от мястото на нападението на едноименния плаж.

Според съобщенията в медиите, 41-годишният е бил баща на пет деца, включително новородено. Редица политически фигури присъстваха на службата, включително бившият премиер Скот Морисън.

При нападението в неделя загинаха 15 души, а десетки бяха ранени. 22 ранени остават в болница, девет от които в критично състояние.

Разследващите съобщиха, че нападателите са 50-годишен мъж и неговият 24-годишен син. Бащата е бил застрелян от полицията на място, а синът му е бил откаран в болница с тежки наранявания.

Според австралийските медии се очаква полицията да разпита младия мъж по-късно в сряда. Според тях той е имал дългогодишни връзки с членове на австралийска мрежа от поддръжници на терористичната групировка „Ислямска държава“.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
терористична атака Сидни еврейски фестивал жертви нападатели Ислямска държава Равин Ели Шлангер Бондай погребение Австралия
