Равин Ели Шлангер, баща на пет деца, е първата погребана жертва на атаката край Сидни

П ървата от 15-те жертви на терористична атака по време на еврейски фестивал край Сидни беше погребана, предаде ДПА.
Погребалната служба за равин Ели Шлангер се проведе в сряда в синагогата „Хабад“ в Бондай, на около един километър от мястото на нападението на едноименния плаж.
The daughter of a slain terror victim declaring the federal government has “blood on its hands”, as reported today. Her position was backed by Senator Pauline Hanson and all of her elected representatives, who demanded immediate action.— One Nation Australia (@OneNationAus) December 17, 2025
Sheina Gutnick, the grieving daughter of… pic.twitter.com/U3QJOt3U8M
Според съобщенията в медиите, 41-годишният е бил баща на пет деца, включително новородено. Редица политически фигури присъстваха на службата, включително бившият премиер Скот Морисън.
При нападението в неделя загинаха 15 души, а десетки бяха ранени. 22 ранени остават в болница, девет от които в критично състояние.
Indian sand artist Sudarsan Pattnaik has honoured the victims of the Bondi terror attack with a powerful sand sculpture in Puri, carrying the message: “Crush Terror for a Safer World.”— The Australia Today (@TheAusToday) December 16, 2025
Read here: https://t.co/oMmLxM1HnH
Thousands of kilometres away, Sydney gathered on the Bondi… pic.twitter.com/WwdAOo3Np9
Разследващите съобщиха, че нападателите са 50-годишен мъж и неговият 24-годишен син. Бащата е бил застрелян от полицията на място, а синът му е бил откаран в болница с тежки наранявания.
Според австралийските медии се очаква полицията да разпита младия мъж по-късно в сряда. Според тях той е имал дългогодишни връзки с членове на австралийска мрежа от поддръжници на терористичната групировка „Ислямска държава“.